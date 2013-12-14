لغو سفر هیات پارلمانی فرانسه به تهران / پیگیری علت از وزارت امور خارجه

یک منبع آگاه در حوزه تشریفات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر که سفر هیات پارلمانی فرانسه به تهران تا اطلاع بعدی به تعویق افتاد گفت: این هیات به دلایلی که تا این لحظه به ما اعلام نشده است سفر خود را به تهران لغو و به زمان دیگری موکول کرده است.

وی افزود: لغو این سفر از طریق وزارت امور خارجه کشورمان به مجلس اعلام شد که به طور حتم دلایل آن نیز از این وزارتخانه پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، بنا بود هیات پارلمانی از کشور فرانسه بامداد امروز وارد تهران شده و در جریان سفر سه روزه خود، با مقامات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و نیز وزرای خارجه و صنعت، معدن تجارت و همچنین رئیس سازمان محیط زیست دیدار و گفتگو کنند.

گفته می شود که هنوز زمان بعدی سفر این هیات پارلمانی به تهران مشخص نشده است.