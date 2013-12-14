اعزام فضاپیمای زیرمداری در دستور کار قرار گرفت/ آخرین وضعیت «فرگام» دومین میمون فضانورد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، با دستیابی موفقیت ایران در اعزام موجود زنده 5 کیلویی به فضا و در ارتفاع 120 کیلومتری، پروژه جدیدی برای اعزام فضاپیمای زیرمداری حامل موجود زنده با وزن بیشتر در دستور کار دانشمندان فضایی کشورمان قرار گرفت.

دکتر محمد ابراهیمی - رئیس پژوهشکده سامانه های فضانوردی سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این پروژه جدید براساس زمان بندی های انجام شده حداکثر تا پایان سال 93 اجرایی می شود.

وی در مورد حال عمومی دومین موجود زنده که بامداد امروز توسط دانشمندان فضایی کشورمان با موفقیت به فضا پرتاب و به زمین بازگشت گفت: هم اکنون "فرگام" در شرایط مناسب به سر می برد؛ حال عمومی آن خوب است و از کپسول زیستی به صورت کاملا سالم بیرون آمده و سرحال است و تا چند ساعت دیگر از سایت عملیات پرتاب در سمنان به تهران منتقل می شود.

رئیس پژوهشکده سامانه های فضانوردی سازمان فضایی ایران با بیان اینکه اعزام دومین محموله زیستی به فضا با گاز مایع انجام شد، افزود: این ویژگی باعث ایجاد فشار کمتری به موجود زنده شد و براین اساس میمون فضانورد هیچ مشکل خاصی ندارد و اشتهای خوردن غذا که نشان دهنده سالم بودن آن است را دارد.

دکتر ابراهیمی با اشاره به تکمیل آزمایشات اعزام محموله موجود زنده به فضا در ارتفاع 120 کیلومتری و نزدیک 5 کیلوگرم وزن گفت: در اعزام کاوشگر "پژوهش"، اجزای سیستم به خوب کار کرده و در کنار این محموله ضربه گیری تعبیه شده بود که به فرود موجود زنده کمک کرد؛ همچنین تعبیه سنسورهای جدید پژوهشی مانند سنسور صوتی و نیز برخی سیستم های الکترونیکی از دیگر تفاوتهای محموله زیستی "پژوهش" با "پیشگام" بود.

وی با بیان اینکه اعزام محموله در ارتفاع 120 کیلومتری برای اطمینان از پرتاب موجود زنده در این ارتفاع باردیگر تست شد و گفت: با توجه به تکمیل آزمایشات در این شرایط، پروژه جدید که اعزام فضاپیمای زیرمداری با قطر و وزن بیشتر است در دستور کار قرار گرفت.

نگاهی به موفقیتهای ایران در اعزام موجود زنده به فضا

به گزارش مهر، یازدهم بهمن ماه سال 91 نخستین محموله زیستی حامل موجود زنده با موفقیت به فضا پرتاب شد و این موفقیت توانست ایران را در زمره 15 کشور نخست دنیا در زمینه این موفقیت فضایی جای دهد.

نخستین محموله زیستی با کاوشگر پیشگام و میمونی از نژاد "رزوس" که آمریکایی‌ها نیز نخستین بار از همین نژاد، میمون به فضا پرتاب کردند تحت عنوان "آفتاب" با گاز جامد و در ارتفاع 120 کیلومتری زیر مداری به فضا پرتاب شد که این محموله با موفقیت به زمین بازگشت و با گذشت نزدیک به یک سال شنیده می شود که حال آفتاب خوب است.

بامداد امروز نیز در آستانه هفته پژوهش دانشمندان فضایی کشورمان به موفقیت دیگری نائل آمدند و کپسول زیستی کاوشگر "پژوهش" حامل میمونی از همان نژاد تحت عنوان " فرگام" و با سوخت گاز مایع به فضا پرتاب کردند که این موجود زنده نیز با موفقیت توانست ماموریت خود را به اتمام برساند.