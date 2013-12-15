به گزارش خبرنگار مهر، شهید خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان پس از مذاکره با وزیر نفت ایران روز گذشته از منتفی شدن پرداخت وام حدود 500 میلیون دلاری از سوی دولت ایران برای ساخت و تکمیل خط لوله انتقال گاز طبیعی در خاک این کشور خبر داد.



همزمان با اظهار نظر وزیر نفت پاکستان، علی ماجدی معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با بیان اینکه ایران هیچ گونه کمک مالی برای ساخت خط لوله صادراتی در خاک پاکستان نمی‌تواند به این کشور بکند، گفت: با توجه به تحریم‌ها نمی توانیم بودجه خط لوله یک کشور دیگر را تامین کنیم.



این مقام مسئول وزارت نفت با اعلام اینکه ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک پاکستان بر عهده این کشور است اظهار داشت: آنچه که از سوی پاکستانی‌ها در مورد تاخیر در ساخت این خط لوله مطرح می‌شود تحریم بودن ایران است که این موضوع تنها یک بهانه است.



ماجدی با اشاره به این‌که پاکستانی‌ها برای ساخت خط لوله در خاک باید حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار هزینه کنند، تبیین کرد: زمانی آن‌ها تقاضای کمک 250 میلیون دلاری از ایران برای ساخت این خط لوله داشتند که ایران در حال حاضر امکان ارائه چنین کمکی را به آن‌ها ندارد.



هدیه گازی به جای پاکستان در پتروشیمی گلستان خرج شد



به گزارش مهر، با منتفی شدن پرداخت وام 500 میلیون دلاری ایران به پاکستان برای تامین منابع مالی ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک این کشور، با دستور بیژن زنگنه وزیر نفت وام 277 میلیون یورویی برای تکمیل و راه‌اندازی به پتروشیمی گلستان اختصاص یافت.



الطفات کامیاب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گلستان با اشاره به تصویب وام ارزی پتروشیمی گلستان به ارزش تقریبی 277 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی، گفت: با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی، با اختصاص این وام ارزی، ساخت و راه اندازی پتروشیمی گلستان شتاب می‌گیرد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این وام ارزی با توجه به تشکیل سندیکای بانکی و سایر مقدمات به زودی نهایی خواهد شد، اظهار داشت: این وام با حمایت مستقیم وزیر نفت پرداخت شده است.



کامیاب با تاکید بر اینکه اختصاص وام ارزی و اجرایی شدن توافقنامه ژنو ساخت پتروشیمی گلستان را شتاب می دهد، میزان پیشرفت این پروژه را 18 درصد اعلام کرد و افزود: خرید و نصب ماشین آلات موجب پیشرفت 70 درصدی پروژه شده که با 18 درصد آماده شده کنونی به حدود 90 درصد خواهد رسید.



به گزارش مهر، هدف از ساخت پتروشیمی گلستان تولید سالانه یک میلیون و 150 تن اوره و آمونیاک است که قرار است لیسانس این مجتمع پتروشیمی توسط استامی کربن و آمونیاک کازاله سوئیس تامین شود.