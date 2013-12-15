اقدام تحسین برانگیز بانوی ایرانی روی سکوی قهرمانی/ وحدانی طلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کوراش قهرمانی جهان که از شنبه در ترکیه آغاز شده است، شنبه شب سمیه حیدری در وزن 57- کیلوگرم به میدان رفت و موفق به کسب مدال برنز شد. اين اولين مدال بانوان در مسابقات کوراش قهرماني جهان بود.

وی دور نخست نماینده ارمنستان را با ضربه فنی شکست داد. سپس برابر ورزشکاری از نیوزلند صاحب برتری شد و به نیمه نهایی راه يافت. حیدری در این دیدار مقابل نماینده کره‌جنوبی، هرچند مبارزه‌ای برتر را به نمایش گذاشت و می‌توانست پیروز میدان باشد اما با قضاوت اشتباه داوران از رسیدن به دیدار نهایی بازماند و برنز گرفت.

حیدری در جدال با نماینده کره‌جنوبی سراسر حمله بود و بارها برای اجرای فن اقدام کرد که با فرار کره‌ای موفق به اجرای فن نشد و داور هم از دادن اخطار به حریف خودداری کردو البته داور این رقابت خیلی زود به حیدری اخطار داد تا بازنده میدان را ترک کرده و با توجه به شایستگی، نماینده ایران از رسیدن به دیدار نهایی محروم شود. حیدری بعد از کسب مدال برنز با چادر و در حالی که تمثالی از مقام معظم رهبری در دست داشت، روی سکوی سوم جهان ایستاد و جایزه خود را دريافت کرد.

همچنین بهزاد وحدانی هم موفق به کسب نخستین مدال طلای ایران در این رقابتها شد. وحدانی که در وزن 60- کیلوگرم به روی تاتامی رفته بود، موفق به شکست همه رقبا شد و عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد.

این مسابقات به مدت دو روز در ترکیه جریان دارد.