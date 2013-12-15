باکتری خطرناکی به نام «سالمونلا» در مواد غذایی دامی خام وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه تخصصی میکروبیولوژی با عنوان «سالمونلا در مواد غذایی» برای اولین بار با حضور فعالان صنایع غذایی استان بوشهر برگزار شد.

صدیقه حاجی‌زاده با اعلام این خبر گفت: شرکت‌کنندگان در این کارگروه، با عوارض باکتری سالمونلا و روش‌های جلوگیری از رشد و انتقال آن اطلاعات کاملی دریافت کردند.

کارشناس صنایع غذایی استاندارد بوشهر افزود: سالمونلا نوعی باکتری است که در اکثر مواد غذایی دامی خام از جمله انواع گوشت و تخم‌مرغ و همچنین در اکثر حیوانات و پرندگان خانگی وجود دارد و به راحتی قابل انتقال به بدن انسان است.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از انتقال این باکتری به بدن، باید مواد غذایی دامی را به صورت کاملاً پخته مصرف کرد.

حاجی‌زاده با اشاره به این که انتقال این باکتری حتی از طریق فضولات حیوانات و تماس با بدن حیوانات و پرندگان نیز قابل انتقال است، گفت: شستن دست‌ها پس از تماس با حیوانات و پرندگان خانگی، از انتقال باکتری سالمونلا به بدن انسان جلوگیری می‌کند.

کارشناس استاندارد، باکتری سالمونلا را از باکتری‌های خطرناک موجود در مواد غذایی دامی دانست و اظهار داشت: انتقال این باکتری به بدن انسان، موجب بروز اسهال‌های خونی و برخی مسمومیت‌های غذایی می‌شود.

گفتنی است در این کارگروه که در سالن اجتماعات یکی از آزمایشگاه‌های همکار استاندارد بوشهر برگزار شد، کارشناسان تمامی آزمایشگاه‌های همکار صنایع غذایی و واحدهای تولیدی مرتبط با شکل باکتری و انواع محیط‌های کشت‌های افتراقی و انتخابی سالمونلا آشنا شدند.