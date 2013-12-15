به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست کتبی امیرعلی اکبری برای تست مجدد فدراسیون کشتی ایران ینز صبح امروز نامه ای را از زبان این ورزشکار به فیلا ارسال کرد. بر این اساس متن اين نامه به شرح زير است:

جناب آقاي لالوويچ

رئيس محترم فدراسيون جهاني كشتي

با سلام

احتراما اينجانب اميرعلي اكبري فرنگي كار وزن 120 كيلوگرم ايران در رقابت هاي جهاني سال 2013 ميلادي صاحب مدال طلا شدم. متاسفانه پس از اين مسابقات خبر ناگواري در مورد مثبت اعلام شدن تست دوپينگ خود با ماده "استروئيد آنابوليك" دريافت كردم.

آقاي رئيس از شما درخواست كردم اعتراض من را نسبت به اين موضوع بررسي كنيد، اينجانب به هيچ عنوان از چنين ماده اي استفاده نكرده ام. از آنجا كه يكبار در سال 2011 ميلاي تجربه تلخ اين موضوع را داشته ام در طي اين سالها كليه داروها و مكمل هاي خود را بررسي و مطمئن هستم هرگز از چنين دارويي استفاده نكرده ام.

آقاي رئيس از شما، مسئولان وادا و ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ايران درخواست مي كنم از آنجا كه طبق تحقيقات پزشكي اثر ماه مذكور بايد همچنان در بدن اينجانب باقي مانده باشد، نسبت به انجام تست دوباره از من اقدام گردد. آمادگي اين را دارم كه كليه هزينه هاي مرتبط با اين موضوع را شخصا پراخت كنم.

آقاي لالوويچ من با كشتي زنده شده و بي آن مي ميرم اما به تصميم شما احترام مي گذارم اما به خاطر حفظ آبروي خانواده، دوستان و نزديكانم از شما مي خواهم اين موضوع را با تمام توان دنبال كنيد و مطمئنم كه شما من را در اين راه سخت براي احقاق حقوقم تنها نمي گذاريد.

با تشكر

اميرعلي اكبري

