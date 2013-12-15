پوشش گسترده مراسم اربعین حسینی در شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که کنگره عظیم حج هر سال با حضور حداکثر 4 میلیون مسلمان برگزار میشود، چند سالی است که جمعیتی بسیار بیشتر در زیارت اربعین امام حسین (ع) گرد هم می آیند. پس از سقوط صدام و از سرگیری دوباره پیاده روی و زیارت اربعین، فقط در سال 2004 بیش از 4 میلیون نفر در این برنامه شرکت کردند. استاندار کربلا در سال گذشته تعداد جمعیت عزاداران امام حسین (ع) در مراسم اربعین را 17 میلیون نفر اعلام کرد. در حالی که حاجیان هر سال حداکثر 20 کیلومتر پیاده روی دارند، شیعیان عراق از شهرهای مختلف این کشور مانند بصره، ناصریه و نعمانیه گاهی حدود 400 کیلومتر را پیاده طی میکنند تا به نجف اشرف برسند.
میلیونها عزادار دیگر هم از سراسر جهان خودشان را به نجف اشرف میرسانند و از آنجا تا کربلای معلی حدود 80 کیلومتر را پیاده طی میکنند تا در روز اربعین به کربلا برسند. به این ترتیب حج حسینیان در کربلا، سعی بین صفا و مروه آنها در بین الحرمین و لباس احرام آنها، لباس عزای سیدالشهدا است.
با وجود اهمیت و گستردگی این مراسم و باوجود همه فعالیتهای رسانهای در سال های اخیر، هنوز اطلاعات و انعکاس خبری مناسبی از این مراسم در اینترنت حتی به زبان فارسی وجود ندارد.
این درحالی است که جستجوی کلید واژه هایی مانند «شیعه»،«محرم»،«عزاداری» و ... مخصوصا به زبانهای غیرفارسی در فضای وب معمولا به یافتههایی مانند قمهزنی منتج میشود که عامل تصویرسازی مناسبی از جمعیت شیعه نیست.
امسال برای نخستین بار یک تیم رسانهای شامل چندین عکاس، مستند ساز، نویسنده و ... برای پوشش این مراسم بزرگ و انعکاس آن در اینترنت و شبکههای اجتماعی مخصوصا برای مخاطب غیرایرانی در ایام اربعین عازم کربلا میشوند.
این تیم قرار است تصاویر، ویدئو و گزارشهایی از این مراسم را به سرعت در شبکههای اجتمای مانند فیس بوک، اینستاگرام، توئیتر، یوتیوب و گوگل پلاس در میان شبکههای اجتماعی بینالمللی و در شبکه آپارات، کلوب و لنزور در میان شبکههای داخلی و همچنین در شبکههای تلویزیونی داخلی و خارجی و خبرگزاریها، سایتها و روزنامهها ارائه کند.
اعضای این تیم با هدفگذاری تشکیل پرمخاطبترین صفحات شبکههای اجتماعی و به منظور جهانی کردن این حرکت عظیم، از همه عزاداران امام حسین(ع) دعوت کردهاند، همراه آنها به معرفی سایت و صفحات ایجاد شده در شبکههای اجتماعی پرداخته و از بزرگترین تجمع انسانی دنیا حمایت کنند. هر لایک شما میتواند گامی در جهت تحقق این هدف باشد.
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