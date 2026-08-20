ترافیک در جاده کندوان نیمه سنگین است

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در راههای استان به صورت دوطرفه انجام میشود و به جز محدودههایی از محور کندوان، مشکل خاصی در جریان ترافیک وجود ندارد.
وی افزود: در مسیر جنوبی به شمالی محور کندوان و در محدوده سیاهبیشه تا میانک، حجم خودروها افزایش یافته و ترافیک در این بخش نیمهسنگین تا سنگین است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران ادامه داد: تردد در محورهای هراز، سوادکوه و سایر بخشهای محور کندوان در حال حاضر عادی و روان است.
صادقی با اشاره به اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای استان گفت: این محدودیتها از ظهر روز چهارشنبه در جادههای مازندران آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.
وی همچنین درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در راههای مازندران مشاهده نمیشود و تردد در شرایط عادی در جریان است.
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