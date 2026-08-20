پورسان: سقوط داربست در تجمع ورزشی لنگرود ۱۶ مصدوم برجا گذاشت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۱۹ چهارشنبه ۲۸ مرداد، گزارشی مبنی بر سقوط داربست در یک تجمع ورزشی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای ارزیابی وضعیت مصدومان و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در محل را انجام دادند.

پورسان ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، در این حادثه ۱۶ نفر مصدوم شدند که آسیب‌های وارده به آنان در اندام‌های مختلف، محدود گزارش شده است.

وی تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی و تثبیت وضعیت مصدومان، افراد آسیب‌دیده با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ و جمعیت هلال احمر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان حسین‌پور لنگرود منتقل شدند.