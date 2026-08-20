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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

پورسان: سقوط داربست در تجمع ورزشی لنگرود ۱۶ مصدوم برجا گذاشت

پورسان: سقوط داربست در تجمع ورزشی لنگرود ۱۶ مصدوم برجا گذاشت

لنگرود- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از مصدومیت ۱۶ نفر در پی سقوط داربست در جریان یک تجمع ورزشی در شهرستان لنگرود خبر داد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۱۹ چهارشنبه ۲۸ مرداد، گزارشی مبنی بر سقوط داربست در یک تجمع ورزشی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات لازم برای ارزیابی وضعیت مصدومان و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در محل را انجام دادند.

پورسان ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، در این حادثه ۱۶ نفر مصدوم شدند که آسیب‌های وارده به آنان در اندام‌های مختلف، محدود گزارش شده است.

وی تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی و تثبیت وضعیت مصدومان، افراد آسیب‌دیده با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ و جمعیت هلال احمر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان حسین‌پور لنگرود منتقل شدند.

کد مطلب 6922125

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