ادارات همدان اعتبارات ملی را وصول کنند/ 65 درصد واحدهای روستایی مقاوم نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق ظهر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان با بیان اینکه وصول اعتبارات برای شهرستان ها ضروری است، ادامه داد: وضعیت اعتبارات را باید پیگیری کرده و رو نوشتی نیز به فرمانداری ارسال تا از طریق فرمانداری در راستای کمک به این ادارات اقدام شود.

وی با بیان اینکه نوسازی مدارس همدان در 4 سال گذشته روند خوبی داشته است، ادامه داد: در حال حاضر در مدارس استان همدان هیچ بخاری نفتی وجود ندارد و بزودی مدارس این منطقه به سیسیتم گرمایشی مرکزی مجهز می شود.

وی گفت: سازمان نوسازی مدارس باید متخصصانی را در طول سال تحصیلی به مدارس بفرستد تا مطمئن شویم مدارس در امر سیستم های گرمایشی تخلف نکرده و حادثه جدیدی رخ ندهد.

قهرمانی ضمن اعلام نزدیک شدن اتمام ساخت استخر های دانش آموزی شهرستان همدان گفت: پیشرفت بسیار خوبی را شاهد بودیم و امیدواریم حداکثر تا سه ماه آینده این استخر ها به بهره برداری برسند.

65 درصد واحدهای روستایی نیاز به مقاوم سازی دارند

قهرمانی در خصوص سند دار شدن خانه های روستایی نیز گفت: سند دار شدن خانه های روستایی نه تنها آرامش فکری برای روستاییان به بار آورده است بلکه قانونمندی را نیز در روستاها بالا برده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بحث گردشگری از موضوعات مهم کشور است، ادامه داد: در دو روستای سیمین ابرو و ورکانه اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و با تشویق مردم به بازدید از این دو روستای ارزشمند شهرستان همدان، میتوان به گردشگری شهرستان همدان کمک کرد.

فرماندار همدان همچنین ضمن ابراز نگرانی از بحث مقاوم سازی خانه های روستایی گفت: 65 درصد واحد های روستایی نیاز به مقاوم سازی دارند و نباید وقتی زلزله آمد به فکر مرمت این مناطق بیفتیم.

وی ادامه داد: 3500 واحد روستایی نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که باید برای این روستاییان هرچه سریعتر تسهیلات بازسازی پیش بینی و ارائه شود.

دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 119 میلیارد تومان اعتبار بودجه برای سال آتی همدان در نظر گرفته شده است از کاهش چهار درصدی بودجه در این زمینه خبر داد.

تورج الوانیان یادآور شد: بودجه سال گذشته همدان 124 میلیارد تومان بوده است.

کاهش 36 درصدی بودجه در بخش تملک دارایی های همدان

وی همچنین از کاهش 36درصدی بودجه در بخش تملک دارایی های همدان خبر داد و ابراز داشت: در سال آینده 99 میلیارد و 60 میلیون تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است.

دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان با بیان اینکه در سال آینده استانداری از بودجه استانی خارج خواهد شد، اضافه کرد: این موضوع می تواند باعث افزایش نسبی بودجه سایر دستگاهها باشد.

الوانیان گفت: احداث ساختمان برج مراقبت فرودگاه، تطویل باند فرودگاه، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و آزاد راه همدان-کرمانشاه طرح هایی هستند که در بودجه سال آینده رقم مشخصی برای آن ها در نظر گرفته نشده است.

نمایندگان استانی باید برای جذب اعتبارات بیشتر تلاش کنند

وی همچنین با بیان اینکه برای طرح هایی مانند آبرسانی از سرتالوار 27 میلیون تومان، بیمارستان اکباتان 26 میلیارد تومان، راه آهن همدان-تهران-سنندج 86 میلیارد تومان و فاضلاب همدان 43 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، اذعان داشت: این رقم در مقایسه با مشخصات طرح ها کافی نیست و نمایندگان استانی باید برای جذب اعتبارات بیشتر تلاش کنند.

وی در پایان با بیان اینکه طبق پیش بینی ها برای آبرسانی از سد تالوار به همدان 430 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: این رقم در حالی است که اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده بسیار کمتر از این مقدار است.