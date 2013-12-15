آلودگی هوا مشکل بخش خلجستان قم است/ لزوم حل مشکل آب منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ماشاءالله ابراهیمی ‌یزدی پیش از ظهر یک شنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی که در بیت پدری علی لاریجانی در قم برگزار شد، طی سخنانی به بحث دارو و درمان در این بخش اشاره کرد و گفت: این بخش نیازمند داروخانه شبانه روزی است.

وی به وجود 53 روستا در خلجستان اشاره و بیان داشت: مشکل درمان و وجود مراکز درمانی از دیگر مشکلات این بخش است.

امام جمعه دستجرد به مشکل کمبود آب در این منطقه نیز اشاره کرد و بیان داشت: بخشی از کارخانجات این منطقه به دلیل مشکل آب نیمه کاره رها شده‌اند.

وی ادامه داد: مشکل آب این منطقه با حفر دو چاه حل می‌شود ولی تاکنون اقدامی انجام نشده است.

حجت الاسلام ابراهیمی یزدی، آلودگی هوا را نیز از دیگر مشکلات این بخش عنوان داشت و بیان کرد: آلاینده های کارخانجات در خلجستان باعث آلودگی هوای این منطقه شده است.

امام جمعه دستجرد به مشکل جاده نیز در بخش خلجستان اشاره کرد و گفت: جاده این بخش نیازمند توسعه است.

وی همچنین کمبود اعتبار جهت انجام اقدامات فرهنگی در این بخش را مورد توجه قرار داد و گفت: انجام فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند از بسیاری ناهنجاری‌ها جلوگیری کند.