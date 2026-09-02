به گزارش خبرگزاری مهر ، فرزاد قلندری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید و اظهار کرد: فرمانداری و دستگاههای اجرایی شهرستان اردبیل با تمام ظرفیت و توان از برگزاری باشکوه نمایشگاه دفاع مقدس و اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی و تبیینی در این هفته حمایت میکنند.
فرماندار اردبیل گفت: انتقال ارزشها، دلاورمردیها و دستاوردهای دوران دفاع مقدس به نسل جوان از اولویتهای مهم فرهنگی است و در این راستا هماهنگیهای لازم میان تمام نهادهای مسئول جهت فضاسازی مناسب شهری و اجرای کیفی برنامهها انجام شده است.
در ادامه این جلسه، آخرین اقدامات و تدابیر اجرایی برای برپایی هرچه باشکوهتر نمایشگاه رزمی و فرهنگی دفاع مقدس در مرکز استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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