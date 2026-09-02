واکنش ارتش لبنان به ادعای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که انتشار اخبار دروغین و فضاسازی های رسانه ای رژیم صهیونیستی طی دوره اخیر در خصوص اقدامات ارتش در جنوب لبنان با هدف خدشه دار کردن جایگاه آن صورت می گیرد.

بر اساس این بیانیه، نیروهای ارتش لبنان به وظایف خود در زمینه دفاع از حاکمیت کشور، امنیت و ثبات آن به دور از ملاحظات مختلف عمل می کنند و مورد حمایت کشورهای دوست و برادر هستند.

ارتش لبنان اضافه کرد که زمان مطرح شدن این فضاسازی های رسانه ای از سوی رژیم صهیونیستی باید مورد توجه قرار بگیرد و چنین اقداماتی هرگز بر عملکرد ارتش برای محافظت از امنیت کشور و ثبات آن تأثیر گذار نخواهد بود.

پیشتر محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی مدعی شده بودند که برخی از افسران ارتش لبنان با عقب نشینی این رژیم از جنوب کشور در شرایط کنونی مخالف هستند.