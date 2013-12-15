کشته و زخمی شدن 28 عضو طالبان/ 21 نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیت ملی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 23 عضو طالبان کشته شدند.

نیروهای افغانی عملیات پاکسازی علیه طالبان را در ولایت های کونر، ننگرار، لغمان، غرنی، خوست و هلمند انجام داده که بر اثر آن 23 عضو طالبان کشته، پنج نفر زخمی و 21 فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای افغانی همچنین موفق به ضبط و کشف تسلیحات طالبان شدند، این در حالی است که سرکردگان شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.