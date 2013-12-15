به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پیش از ظهر یکشنبه همراه هیئتی از بخش‌های مختلف موسسه نحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در کرج بازدید کردند.

این مسئولان با حضور در بخش تولید واکسن‌های ویروسی پزشکی این موسسه از نزدیک با فرایند تولید واکسن‌های اوریون، سرخجه و فلج اطفال آشنا شدند.

امروز همچنین نمایشگاه دائمی دستاوردهای تحقیقاتی و تولیدات موسسه رازی مورد بازدید معاون رئیس جمهوری و وزرای بهداشت و جهاد کشاورزی قرار گرفت.

در جریان این بازدید حمید کهرام رئیس موسسه رازی نیز گزارشی از نحوه تولید واکسن و سرم در این مرکز تحقیقاتی ارائه کرد.

همچنین در این نشست تفاهم نامه ای از طرف موسسه رازی پیشنهاد و به بحث و بررسی گذاشته شد که حین این امر خبرنگاران به خارج از محل نشست دعوت شدند.

ظرفیت موسسه رازی برای ورود بخش خصوصی بسیار خوب است

محمود حجتی در پایان این نشست با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این موسسه از افتخارات بزرگ تحقیقاتی و علمی کشور است، اظهار داشت: موسسه رازی با تولیدات بیولوژیک توانسته طی دهه های متمادی پاسخگوی نیازهای واکسن انسانی و دامی باشد و حتی در مواقعی توانسته نیازهای کشورهای دیگر را هم تامین کند.

وی گفت: کمبودهای مالی و کسری هایی در این بخش وجود دارد که امیدواریم دولت بتواند با تامین بخشی از نارسایی ها مسیر ارائه خدمات بیشتر به مردم و اقتصاد کشور را هموار کند.

حجتی با اشاره به تولیدات این موسسه در سه حوزه انسانی، دام و تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به اینکه هر کدام از بخش‌ها به حوزه‌های وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری بازمی‌گردد این بازدید با هدف آشنایی با اخرین وضعیت موسسه، یافتن راهکارهای همکاری بیشتر این سه حوزه با موسسه و پیدا کردن مدلی برای چگونگی ادامه راه موسسه رازی انجام شد.

وی گفت: ظرفیتهای این موسسه برای سرمایه گذاری های بیشتر و ورود بخش خصوصی بسیار خوب است و دولت با پشتیبانی و حمایت از موسسه درصدد است ظرفیت موسسه را به ظرفیت مورد نظر در برنامه رسانده و زمینه ارتقا و رشد رتبه رازی را از طریق تعامل و همکاریهای علمی و فناوری با دنیا فراهم آورد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازدید امروز گفت: حضور آقایان هاشمی و ستاری در این بازدید به منزله عمیق‌تر و متراکم‌تر شدن همکاری‌های این سه بخش برای توسعه موسسه رازی و تعامل بیشتر با شرکتهای دانش بنیان و نخبگان کشور است.

پیشنهاد وزیر بهداشت در مورد تفاهم نامه

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این بازدید با اشاره به اینکه سیاستگذاری در مورد فعالیت موسسه رازی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: به عنوان یک ایرانی آرزو می کنیم علاوه بر تامین نیاز داخل بتوانیم بخشی از بازارهای دنیا را نیز در اختیار داشته باشیم.

حسن قاضی‌زاده هاشمی گفت: وزارت بهداشت به عنوان مصرف کنده داخلی محسوب می شود اما با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده واکسنهای این موسسه است امیدواریم سیاستها به سمتی سوق پیدا کند که در آینده نزدیک کشورهای دیگر نیز بتوانند از تولیدات "رازی" استفاده کنند.

هاشمی در مورد تفاهم نامه ای که امروز در مورد آن بحث شد، با بیان اینکه این تفاهم نامه به مطالعه و کار بیشتری نیاز دارد، گفت: پیشنهاد کردم برای این تفاهم نامه حتما از مشاوران بین‌المللی استفاده کنیم.

به موسسه رازی توجه کافی نشده است

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت برای سیاستگذاری در امر خرید که سازمان غذا و دارو متولی آن است قطعا از مشاوران بین المللی استفاده می کند، افزود: به وزارت جهاد کشاورزی نیز پیشنهاد کردیم برای نخستین بار از زمان فعالیت موسسه رازی، با ایجاد روشهای جدید و استفاده از دانش نو برای توسعه بیشتر این موسسه قدم برداشته شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان بازدید از موسسه رازی را راضی کنده توصیف کرد و اظهار داشت: به رغم سابقه خوب و زیرساختهای مناسبی که در این موسسه وجود دارد اما متناسب با پیشرفتهای صورت گرفته، توجه کافی به موسسه نشده است.

هاشمی ابراز امیدواری کرد در دولت جدید اتفاقات بهتری برای موسسه رازی رقم بخورد و یادآور شد: وزیر محترم جهاد هم اشاره ای صریح مبنی بر وورد بخش خصوصی برای تولید واکسن و دارو در این موسسه داشتند تا فعالیتها در رازی بیشتر بر تحقیقات در زمینه فرآورده های جدید متمرکز باشد.