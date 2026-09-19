به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل عصر شنبه در حاشیه همایش «مهر تحصیلی» در بهشهر اظهار کرد: وقف یکی از ظرفیت‌های ماندگار برای رفع نیازهای جامعه است و آثار خیر آن می‌تواند سال‌ها پس از حیات واقف نیز ادامه داشته باشد.

وی افزود: زمانی که موقوفات مطابق نیت واقفان اداره و درآمد حاصل از آنها در مسیر تعیین‌شده هزینه شود، خدماتی مستمر و پایدار برای اقشار مختلف جامعه شکل می‌گیرد و بخشی از نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم پاسخ داده می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اجرای طرح «مهر تحصیلی» بیان کرد: در قالب این طرح، امسال ۴ هزار بسته تحصیلی از محل عواید موقوفه کارخانه آرد یوسفی دماوندی روستای التپه برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان بهشهر اختصاص یافته است.

عادل با بیان اینکه این اقدام در آستانه آغاز سال تحصیلی انجام می‌شود، گفت: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند از جمله عرصه‌هایی است که ظرفیت وقف می‌تواند در آن نقش‌آفرینی کند و بخشی از هزینه‌های تحصیلی خانواده‌های کم‌برخوردار را کاهش دهد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم وقف، استمرار آثار خیر آن در طول نسل‌هاست؛ به‌گونه‌ای که واقف ممکن است سال‌ها پیش از دنیا رفته باشد، اما موقوفه‌ای که ایجاد کرده همچنان در خدمت مردم قرار داشته باشد. موقوفه کارخانه آرد یوسفی دماوندی نیز نمونه‌ای از این ظرفیت ماندگار است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از پیش‌بینی توزیع ۱۰۰ هزار بسته تحصیلی در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع شده و روند اجرای این طرح ادامه دارد.

عادل با تأکید بر اینکه بسته‌های تحصیلی تنها بخشی از نیازهای دانش‌آموزان را تأمین می‌کند، تصریح کرد: نیازهای آموزشی دانش‌آموزان گسترده است و سازمان اوقاف تلاش دارد با استفاده از ظرفیت موقوفات و اجرای نیت واقفان، حمایت از ادامه تحصیل دانش‌آموزان نیازمند را تقویت کند.

وی همچنین با اشاره به حضور خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در این مراسم، یاد شهدای دانش‌آموز این حادثه را گرامی داشت و گفت: یاد و خاطره این دانش‌آموزان باید در سطح ملی زنده نگه داشته شود و جامعه نسبت به ابعاد این حادثه حساس باقی بماند.

عادل با اشاره به مقررات بین‌المللی مربوط به حمایت از غیرنظامیان و کودکان در زمان جنگ اظهار کرد: رعایت این مقررات و صیانت از جان کودکان و دانش‌آموزان از موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گیرد.

وی افزود: از نگاه وی، حادثه مدرسه شجره طیبه میناب نمونه‌ای از جنایت جنگی است و باید ابعاد آن برای افکار عمومی تبیین شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای زنده نگه داشتن یاد شهدای این مدرسه تأکید کرد و گفت: اقدامات فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به ماندگاری نام و خاطره این شهدا و انتقال ابعاد حادثه به نسل‌های آینده کمک کند.

وی در ادامه به اجرای طرح کاشت نهال به یاد شهدای مدرسه میناب اشاره کرد و گفت: ۱۶۸ نهال به یاد شهدای این مدرسه در محوطه کارخانه موقوفه آرد یوسفی دماوندی روستای التپه بهشهر کاشته شد.

عادل این اقدام را حرکتی نمادین برای گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیت‌های عام‌المنفعه می‌تواند به تداوم یاد و نام شهدا در جامعه کمک کند.