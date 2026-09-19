دادستان یزد: قوانین و مقررات محصول اندیشه و تصمیم نخبگان جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسن‌پور در نشست کارگروه افق اظهار کرد: اصل تکریم و احترام دانشجو باید در محیط دانشگاه رعایت شود، اما رعایت قانون و مقررات نیز بخش دیگری از این رابطه است.

وی افزود: قوانین و مقررات محصول اندیشه و تصمیم نخبگان جامعه است و دانشگاه به‌عنوان محیطی علمی و نخبگانی باید محل رعایت قانون و ضوابط باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه گفت: مدیران دانشگاه‌ها باید آسیب‌های موجود را شناسایی و پیش از تبدیل شدن آنها به مسئله، برای مدیریت و پیشگیری از آنها راهکار طراحی کنند.

حسن‌پور با اشاره به موضوع حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر افزود: در قانون برای این موضوع سازوکارهایی پیش‌بینی شده و لازم است ظرفیت‌های قانونی به شکل صحیح برای دانشجویان و مجموعه‌های دانشگاهی تبیین شود.

وی استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانشجویی را در مدیریت مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مؤثر دانست و گفت: رویکرد اصلی باید بر پیشگیری، تبیین، گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فرهنگی دانشگاه استوار باشد تا مسائل پیش از تبدیل شدن به چالش، مدیریت شوند.