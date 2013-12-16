ایلام قطب تولیدات دامی/ 4 درصد پروتئین سفید کشور توسط مرغداران ایلامی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با داشتن دو درصد جمعیت دامی کشور و همچنین 850 هزار راس دام مهاجر و قریب به یک هزار و 450 واحد دامداری صنعتی، نیمه صنعتی در زمینه پرواربندی و پرورش گاو شیری، مرغداری گوشتی و پرورش آبزیان گرمابی و سردآبی و همچنین 52 هزار کلنی زنبور عسل جمعا بالغ بر 151 هزار تن تولیدات شامل سالانه 24 هزار تن گوشت قرمز، 88 هزار 500 تن شیر خام، 33 هزار تن گوشت مرغ و چهار هزار و 900 تن انواع آبزیان و 400 تن تخم مرغ و 400 تن عسل مرغوب با کیفیت عالی در سطح کشور شناخته شده است.

در حال حاضر 625 واحد پرواربندی در استان ایلام وجود دارد که ظرفیت آنها بیش از 39 هزار راس دام است و همچنین در 370 گاوداری شیری در استان بیش از شش هزار راس گاو پرورش داده می شود.

هم اکنون تعداد 287 مرغداری گوشتی در سطح استان فعالیت دارند که از این تعداد بیش از 460 هزار قطعه مرغ در هر دوره تولید می شود.

160مزارع گرمابی و سرآبی در استان وجود دارد که ظرفیت این مزارع بیش از چهار هزار و 900 تن در سال است.

در حال از میزان تولیدات گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر خام، و آبزیان تولید شده در استان ایلام به ترتیب 15 هزار تن، 17 هزار تن، 28 هزار تن و یک هزار و 300 تن مازاد بر نیاز استان است که به دیگر نقاط کشور ارسال می شود.

چهار درصد پروتیئن سفید در کشور توسط مرغداران ایلامی تولید و عرضع می شود

مجتبی شیرخانی مدیر امور طیور و جانشین معاونت بهبود و تولیدات دامی جهاد کاشورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی که کمتر از یک جمعیت کشور در استان ایلام اسکان دارد، چهار درصد پروتیئن سفید در کشور توسط مرغداران استان ایلام تولید و عرضه می شود.

وی با اشاره به نحوه حمایت از دامداران و مرغداران در استان ایلام اظهار داشت: از تولیدکنندگان شیر با تسهیلات کم بهره، عرضه سبوس و جو و از مرغداران علاوه بر تسهیلات، تامین نهاده های مورد نیاز، تامین سوخت و..حمایت می شود.

شیرخانی اظهار داشت: در سال جاری بیش از 56 واحد مرغداری سطح استان ایلام به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.

وی اظهار داشت: برنامه های مختلفی در جهت بالا بردن تولیدات دامی در استان ایلام اجرا شده که از مهمترین آنها جذب تسهیلات، اجرای عملیات آمیخته گری به صورت لاپاراسکویی، صدور مجوز بیش از 185 هزار راس دام برای صادرات، اجرای پروژه های اصلاح نژادی، احداث استخرهای پرورش ماهی و رها سازی بچه ماهی، کمک های بلاعوض به گاوداری های شیری و...است.

این مسئول بیان داشت: سهم دامداران خرد در تولید گوشت گوسفند، گاو، طیور و زنبور عسل متفاوت است به نحوی که سهم آنان در تولید گوشت مرغ کمتر از پنج درصد، در تولید گوشت و سفید و بز 100 درصد و در تولید گوشت گاو و گوساله بیش از 80 درصد است.

رویکرد معاونت امور دام استان بهره برداری علمی از واحدهای تولیدی است

وی بیان داشت: رویکرد ما به تحقق بهره برداری علمی و متکی به برنامه ای است مدون که حضور کارشناسان و ناطران فنی در بدو فعالیت و از همان آغاز مراحل ساخت و ساز و جایگاه الزام می بخشد.

این مسئول افزود: بهره برداری علمی و صنعتی از واحدهای تولید در شرایطی انجام می شود که عرصه تنگاتنگ رقابت امروزه خود به خود بر تولیدکنندگان تحمیل شده است.

سرمایه در گردش مشل اصلی تولیدکنندگان ایلامی

علی رمضانی کارشناس اقتصادی در استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره وضعیت تولیدات دامی در استان ایلام اظهار داشت: آنچه که امروز مشخص است این بوده که استان ایلام در تولیدات دامی از جمله گوشت سفید و قرمز موفق عمل کرده است.

وی بیان داشت: در شرایطی که تولید در بسیاری از بخشها واژه ای بیگانه در استان ایلام است ولی در عرصه فرآوده های دامی این استان در تولیدات دامی نقش مهمی در کشور دارد.

این کارشناس اظهار داشت: آنچه مهم است اینکه باید این ظرفیتهای تولید در استان ایلام تقویت شوند تا این بخشها هم با رکود مواجه نشوند و به عنوان مثال مشکلات سرمایه در گردش واحدهای دامی از جمله مرغداری ها حل شود.

رمضانی بیان داشت: در حال حاضر که استان ایلام به جایگاه ممتاز در زمینه تولید فرآورده های دامی رسیده باید برای حفظ و ثبات بخشی تولیدات دامی حمایت شود تا این بخش مثل دیگر بخشهای استان با مشکلات جدی مواجه نشود.

آینده ای درخشان در انتظار تولیدات دامی استان ایلام

با توجه اینکه هم اکنون طرح توسعه کشاورزی در استان ایلام در حال اجراست و زمینه بسیاری از طرحهای کشاورزی از جمله مرغداری مهیا شده است آینده ای درخشان در انتظار تولیدات دامی استان است به شرط آنکه از این واحدهای تولیدی حمایت شود.

استان ایلام دارای ظرفیتهای منحصر به فردی در تولیدات دامی از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و آبزیان است پس بنایراین ایجاد صنایع تبدیلی مناسب با این ظرفیت در استان نیز باید طراحی شود و واحدهای متعدد دیگر برای اشتغال و توسعه استان ایجاد شوند.

در حال حاضر بیش از 33 درصد اشتغال در استان ایلام در بخش کشاورزی است و این بخش ظرفیت اشتغال نیروهای بیشتری در استان با توجه به مشکلات سرمایه گذاری و نبود طرحهای بزرگ دارد.