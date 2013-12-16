دانایی فر: امیرعبدالهیان با مالکی، زیباری و حکیم دیدار می کند/ رایزنی درباره شهادت تکنسین های ایرانی

حسن دانایی فرد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه ورود حسین امیر عبدالهیان ، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه که دقایقی پیش وارد این کشور شد ، گفت: آقای امیر عبدالهیان ظرف امروز و فردا در عراق با نخست وزیر، وزیر امور خارجه و همچنین عمار حکیم ، رئیس مجلس اعلای عراق دیدار و گفتگو خواهد کرد.



وی با اشاره به اینکه سفر معاون وزیر امور خارجه در پی حادثه تروریستی روز جمعه در عراق که منجر به شهادت 15 نفر از کارگران و تکنسین های ایرانی که در حال احداث خط لوله گاز بودند، صورت می گیرد، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی کشور اهتمام وِیژه ای به این امر دارد .



وی افزود: موضوع برای ما اهمیت دارد و این اتفاق باعث شده که در سطح مختلف این مسئله را مورد پیگیری قرار دهیم .



دانایی فرد با بیان اینکه در پی این حادثه به محل رفته ام ، بیان کرد: با مسئولین عراقی نیز گفتگو کردیم و همه مسئولان نسبت به این حادثه واکنش نشان داده اند.



وی با اشاره به گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری کشورمان و نوری المالکی ، نخست وزیر عراق گفت: سفر معاون وزیر امور خارجه به عراق نیز در این باره است و در دیدارهای خود در این سفر به گفتگو و رایزنی در خصوص امنیت اتباع ایرانی خواهد پرداخت.



بر اساس این گزارش، به دنبال انفجار جمعه شب در لوله انتقال گاز در استان «دیالی»، در شمال شرقی بغداد 15 ایرانی و 3 عراقی به شهادت رسیدند.



حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در این باره تاکید کرد: روابط تهران و بغداد استراتژیک است.



وی گفت: برخی طرف‌ها که از ناامنی‌ها در منطقه حمایت می‌کنند بدانند که عواقب تداوم در این مسیر غلط دامن همه را خواهد گرفت.



وی با بیان اینکه امنیت مقوله‌ای تفکیک‌ناپذیر است، ادامه داد: ما امنیت عراق و منطقه را پیوسته و مرتبط می‌دانیم.



معاون وزیر امور خارجه همچنین با تسلیت به خانواده شهدای ایرانی و عراقی و مجروحین این حادثه تروریستی با آنها ابراز همدردی کرد.

