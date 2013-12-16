سوء تفاهمات بین اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، نشست هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس امروز دوشنبه با حضور تمامی اعضای هیات مدیره برگزار شد. بهروز منتقمی قائم مقام و محمود سالارکیا معاونت حقوقی باشگاه هم در این جلسه حضور داشتند.



در این نشست، محمد رویانیان گزارش کاملی از امور اقتصادی و جاری باشگاه را تشریح کرد و در ادامه، اعضای هیات مدیره به رفع سوء تفاهمات بوجود آمده پرداختند و در پایان، با چهره‌هایی خندان از جلسه خارج شدند و همگی متفق‌القول عنوان کردند که با قدرت برای حل مشکلات باشگاه و تیم اقدام خواهند کرد.

