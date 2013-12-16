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۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

سوء تفاهمات بین اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برطرف شد

سوء تفاهمات بین اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برطرف شد

نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تشکیل شد که در این جلسه سوء تفاهات بین اعضا برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، نشست هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس امروز دوشنبه با حضور تمامی اعضای هیات مدیره برگزار شد. بهروز منتقمی قائم مقام و محمود سالارکیا معاونت حقوقی باشگاه هم در این جلسه حضور داشتند.

در این نشست، محمد رویانیان گزارش کاملی از امور اقتصادی و جاری باشگاه را تشریح کرد و در ادامه، اعضای هیات مدیره به رفع سوء تفاهمات بوجود آمده پرداختند و در پایان، با چهره‌هایی خندان از جلسه خارج شدند و همگی متفق‌القول عنوان کردند که با قدرت برای حل مشکلات باشگاه و تیم اقدام خواهند کرد.
 

کد مطلب 2196862

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