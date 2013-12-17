قدرت نظامی ایران اسلامی دشمن را درموضع ضعف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي وزارت دفاع، امیرسرتیپ امیر حاتمی در همایش تخصصی گزینش وزارت دفاع با بیان اینکه کار گزینش از جمله اموری است که نتایج مثبت یا منفی آن در میان مدت و بلندمدت نمایان می شود گفت: گزینشگران حرفه ای باید تصویری از 10 سال آینده یک نیرو را متصور باشند و با نگاه به آینده در جذب نیروها دقت کنند.

وی افزود: افق جذب در وزارت دفاع باید به گونه ای باشد که شاهد جذب و بکارگیری کارکنان متعهد و با اخلاصی مانند شهیدان چمران، فکوری، نامجو، صیاد شیرازی و صفوی باشیم.

امیرسرتیپ حاتمی در تشریح اهمیت جایگاه خطیر گزینشگران وزارت دفاع گفت: گزینشگران به مانند مدخل ورودی وزارت دفاع محسوب می شوند و می بایست با توجه به شأن و جایگاه افراد با آنان برخورد نموده و نهایت دقت و حساسیت را در جذب و گزینش کارکنان بکارگیرند.

وی افزود: بدون شک بخش اعظمی از قدرت دفاعی کشور که مؤلفه اصلی در قدرت ملی است، در گرو جایگاه و نقش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و امروز یکی از دلایل احساس ضعف دشمن در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدرت نظامی کشور است.

جانشین وزارت دفاع در ادامه گفت: طبق فرمایش فرماندهی معظم کل قوا، وزارت دفاع حساس ترین نقطه نظام است و این مهم، حساسیت جایگاه و نیروی انسانی این وزارتخانه را بیش از پیش برجسته می کند، زیرا حفظ تمامیت ارضی، استقلال کشور و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن از جمله مهمترین ماموریت های نیروهای مسلح است که قابل مقایسه با ماموریت هیچ مجموعه ای در کشور نیست و وزارت دفاع مسئولیت پشتیبانی از چنین ماموریت هایی را به عهده دارد.

وی افزود: همان طور که ورود یک نیروی زبده و معتقد و کارآمد می تواند نقش مؤثری در آینده وزارت دفاع داشته باشد، ورود یک عنصر ناکارآمد نیز می تواند اثر تخریبی و منفی از خود به جای گذارد، به همین دلیل بسیار مهم است که بدانیم کسانی که وارد مجموعه وزارت دفاع می شوند، درک اولیه ایی از جایگاه حساس و مأموریت خطیر این وزارت خانه و نقش خود در آن داشته و به آن معتقد باشند.

امیرسرتیپ حاتمی در ادامه ایمان، بصیرت و تقوا را از مهمترین ویژگی ها و ملاک های جذب نیرو دانست و گفت: در کنار این ویژگی ها، باید تخصص علمی و دانش کاربردی به عنوان مکمل شخصیتی یک فرد، در جذب و بکارگیری آن مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: عدالت محوری در جذب باید سرلوحه کار گزینش گران قرار بگیرد و باید با تعامل و همدلی و همکاری با دیگر مجموعه ها، بستر گزینش مطلوب در وزارت دفاع فراهم شود.

جانشین وزیر دفاع در پایان با اشاره به ارزیابی مداوم گزینشگران در هسته گزینش وزارت دفاع خواستار شناسایی و تقدیر از افراد متعهد و کوشا در این مجموعه شد.