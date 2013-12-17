به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از پایان تمرین امروز سه شنبه استقلال در جمع خبرنگاران درباره آخرین شرایط این تیم با بیان مطلب فوق اظهار داشت: خوشبختانه مقابل فجر بازی بدی انجام ندادیم و سه امتیاز مسابقه را کسب کردیم. برای بازی با تیم صبا هم آماده‌ایم. کاری به نتایج صبا ندارم ولی آنها با برنامه بازی می‌کنند و قطعا دیدار دشواری مقابل آنها خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا استقلال چند بازیکن غایب در تمرینات دارد، گفت: ما غایب نداریم! بازیکنانی که الان در کنار ما نیستند یا در کلینیک مشغول فیزیوتراپی هستند یا تمرینات بدنسازی عمومی می‌کنند که به آنها نمی‌شود گفت غایب.

سرمربی استقلال درباره غیبت‌های ساموئل هم تاکید کرد: ساموئل مشکل مالی دارد و برای همین به تمرین نمی‌آید ولی بقیه بازیکنان در کنار تیم هستند.

قلعه نویی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر حل مشکلات مالی استقلال یادآور شد: مسئولیت ما در مستطیل سبز است. همه داریم در باشگاه استقلال تلاش می‌کنیم تا مشکلات حل شود. حالا شما می‌گویید با این شرایط چه کار کنیم؟ آیا می‌توانیم برویم کنار و تمرین نکنیم؟ ما به خاطر مردم و پیراهن استقلال در این شرایط دشوار کارمان را انجام می‌دهیم. آیندگان درباره ما قضاوت خواهند کرد که در چه وضعیتی کار کردیم.

وی با تکرار گلایه‌های گذشته‌اش گفت: جالب این است که همیشه این مشکلات مالی برای قلعه نویی است! هر وقت پول نباشد تیم دست قلعه نویی است و باید کار کنیم. با این حال ما تلاش خودمان را انجام می‌دهیم تا در لیگ نتیجه بگیریم.

سرمربی استقلال ادامه داد: بدشانسی ما این بود که به تغییر دولت خوردیم. بعد از آن چند ماه طول کشید تا وزیر انتخاب شود و حالا هم که این مشکلات برای ما درست شده است. با این حال خوشحالیم که با این وضعیت نتایج خوبی گرفته‌ایم.

قلعه‌نویی درباره غایبان استقلال برابر صبا خاطرنشان کرد: محمد قاضی محروم است و هاشم بیگ زاده هم به تازگی مصدوم شده و احتمالا دو هفته او را نخواهیم داشت.

وی درباره احتمال جدایی پژمان منتظری از استقلال به خاطر مشکلات مالی گفت: من با پژمان جلسه داشتم. قرار شد او با علی فتح الله زاده هم صحبت کنند. ان شاءالله که این بازیکن هم در استقلال می‌ماند. بنده خدا پژمان اصلا پولی نگرفته که بخواهد بخاطر کم گرفتن از استقلال جدا شود!

سرمربی استقلال در پایان از صحبت درباره تیم ملی خودداری کرد و گفت فقط به سئوالات مربوط به تیم استقلال جواب می‌دهد.