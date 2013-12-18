امام جمعه خرمشهربه شهر بازگشت/ مردم به حداقل ها هم دست نیافته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید نبی موسوی امام جمعه خرمشهر که در هفته های اخیر به دلیل مشکلات زیاد شهر و بی توجهی های دولت و مسئولین شهری استعفا داده بود شامگاه سه شنبه برای تشکر و قدردانی از مردم خرمشهر بابت حمایت از وی به خرمشهر بازگشت و در مسجد جامع این شهر سخنرانی کرد.

امام جمعه خرمشهر در این دیدار پر شور مردمی گفت: اگر امیرالمومنین 50 نفر مثل شما مردم خرمشهر در زمان خود داشت هیچگاه خانه نشین نمی شد و من همین جا از تمامی مردان و زنان و بزرگان عشایر از حمایتی که از من در این چند هفته داشتند تشکر و قدردانی می کنم.

موسوی با بیان اینکه زبانم از بیان تشکر از مردم در این چند روز قاصر است، افزود: چرا هنوز باید زخم های جنگ تحمیلی در خرمشهر احساس شود، مردم خرمشهر به حداقل امکانات نیز راضی هستند ولی همین حداقل ها نیز عاید این مردم در این سال ها نشده است.

وی اظهار کرد: به رغم اینکه در سفر رئیس جمهور سابق به خرمشهر، مشکلات شهر به وی منتقل شد ولی متأسفانه قول هایی داد که هیچ کدام از آنها محقق نشد.

امام جمعه خرمشهر تصریح کرد: هر روز صبح که در دفتر ما باز می شود سیلی از مردم خرمشهر که از وضعیت شهر و معیشت گله مند هستند به ما مراجعه می کنند. جوانی می خواهد ازدواج کند حداقل امکانات را هم ندارد. دختری می خواهد ازدواج کند جهیزیه ندارد و اینها گوشه ای از مشکلات این شهر است.

موسوی عنوان کرد: حوزه های اشتغالی نیز که در شهر فعالیت دارند واقعا چند تن از جوانان خرمشهر را به اشتغال گرفته اند؟ متأسفانه بیکاری در این شهر بیداد می کند.

وی ادامه داد: مردم خرمشهر حداقل ها را در این سالها می خواستند ولی ما شاهد بی توجهی جدی از مسئولان نسبت به این خطه بزرگ مقاومت و شهادت و ایثار بودیم که حتی حداقل ها به این مردم نرسیده است.

امام جمعه خرمشهر گفت: وقتی احساس کردم که صدای ما به جایی نمی رسد دیگر نتوانستم این بی توجهی ها را تحمل کنم و تصمیم به استعفا گرفتم.

وی افزود: استعفای من از روی مسئولیت گریزی نبوده بلکه با این حرکت سعی کردم صدای خرمشهر را به گوش مرکز نشین ها برسد. خرمشهری که با وجود اینکه نفت از زیر پای آن عبور می کند چرا باید تا الان بامشکلات دسته و پنجه نرم کند در صورتی که دیگر شهرها و حتی روستاهای کشور سالانه در حال ترقی و پیشرفت هستند.

حجت الاسلام موسوی اظهار کرد: مسئولان، سیاست گذاران و ائمه جمعه کشور با آرای بالا با استعفایم موافقت نکردند و من دوباره به خرمشهر بازگشتم و امیدوارم مسئولان پاسخگوی صدای مردم باشند.

امام جمعه خرمشهر تصریح کرد: به حمدالله صدای مظلومیت مردم خرمشهر به گوش مقام معظم رهبری رسید و قرار شد که بعد از ایام اربعین به دیدار ایشان برای ارائه گزارشی درباره مشکلات خرمشهر مشرف شوم.