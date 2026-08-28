به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر نایب رئیس مجلس و رئیس شرکت ملی نفت ایران به جزیره خارگ، ضمن قدردانی از مقاومت مردم و نیروهای نظامی، همچنین مقاومت صنعت نفت و دستگاه‌های اجرایی جزیره خارگ در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: دولت در مسیر اجرای مطالبات مردم گام‌های خوبی برداشته است، جزیره خارگ به عنوان یکی از نقاط راهبردی کشور همواره در کانون توجه ویژه دولت قرار داشته است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات مردمی، گفت: مردم مقاوم این جزیره با ایستادگی خود در سخت‌ترین شرایط حقانیت ایران را به اثبات رساندند و امروز وظیفه ماست که با خدمت‌رسانی مناسب و پیگیری مطالبات آنان بخشی از این دین تاریخی را ادا کنیم.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه ساماندهی اسکله صیادی یکی از مطالبات دیرین صیادان خارگ است، افزود: در این سفر مقرر شد وزارت نفت اعتبار لازم را برای بهسازی این مجموعه در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود تأمین کند، این اقدام گامی مؤثر در جهت رفع یکی از دغدغه‌های مهم جامعه صیادی جزیره و بهبود معیشت آنان خواهد بود و نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای پاسخگویی به نیازهای مردم این منطقه است.

وی با تقدیر از کمک‌ها و مساعدت‌های وزارت نفت، افزود: تکمیل و تجهیز مجموعه ورزشی ساحلی جزیره خارگ از دیگر پروژه‌هایی است که با مشارکت وزارت نفت طی یکسال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، این مجموعه علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت می‌تواند به عنوان یک مرکز تفریحی و ورزشی برای مردم جزیره نقش‌آفرینی کند و زمینه‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی این منطقه را فراهم آورد.

وی در پایان با قدردانی از نگاه ویژه استاندار بوشهر به جزیره راهبردی خارگ و همچنین حمایت‌های آقای بوورد رئیس شرکت ملی نفت ایران و آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جهت توسعه این جزیره، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی نمایندگان مجلس و صنعت نفت نقش مهمی در تسریع روند توسعه زیرساخت‌های جزیره خارگ خواهد داشت و امیدواریم با تداوم این هم‌افزایی شاهد تحقق کامل مطالبات مردم مقاوم این جزیره باشیم.