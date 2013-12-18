گشایش نمایشگاه عکس"در این حوالی" در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت از روز شنبه میزبان 24 قطعه عکس در اندازه های 60 در 40 و 60 در 90 از این هنرمند عکاس خواهد بود.

وی اظهارداشت: امین علیزاده متولد 1369 رشت و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته معماری است، وی عکاسی را از سال 86 زیر نظر آرش پور محک آغاز و در حال حاضر عضو انجمن عکاسان شهر رشت است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: نمایشگاه عکس در این حوالی مشتمل بر عکس های مستند اجتماعی این عکاس است که طی سال های 86 تا 92 در نقاط مختلف ایران به ثبت رسانده است.

به گزارش مهر، این نمایشگاه که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت و با همکاری انجمن عکس این شهرستان برگزار و از 30 آذر تا 5 دی ماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 16 تا 20 در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا (ص) واقع در رشت، میدان شهرداری، ابتدای خیابان سعدی میزبان علاقمندان به هنر عکاسی خواهد بود.