به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود امروز چهارشنبه 27 آذر همزمان با 18 دسامبر 2013 جشن 10 سالگی برای ویکیپدیای فارسی در دانشگاه تهران برگزار شود، این مراسم به دلیل مخالفت رئیس این دانشگاه لغو شد.
مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد تأسیس ویکیپدیای فارسی در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، از سوی انجمن علمی، دانشجویی زبانشناسی دانشگاه تهران و انجمن علمی کتابداری و اطلاعرسانی ایران برنامهریزی شده بود.
انجمن ترویج علم ایران، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه خوارزمی، انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران و انجمن علمی - دانشجویی تاریخ دانشگاه تهران نیز در برگزاری این همایش با دو انجمن یادشده همکاری میکردند.
همچنین یکی از برنامههای پیشبینی شده در این مراسم، برگزاری یک میزگرد برای سئوال و بحث آزاد در مورد ویکیپدیای فارسی با حضور جمعی از کاربران باسابقه ویکیپدیای فارسی بود.
بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه تهران با این استدلال که این دانشگاه محل برگزاری جشن نیست، با برگزاری مراسم 10 سالگی برای ویکیپدیای فارسی مخالفت کرده و این برنامه امروز برگزار نمیشود.
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