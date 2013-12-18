رونمایی ازمظلومیت فرهنگ در آیین انتخاب کتاب سال/ صندلیهایی که تنها در جلسات سیاسی پر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از 35 سال برای اولین بار آیین انتخاب کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد اما در این نشست آنچه بیش از همه خودنمایی می کرد، هیجان انتخاب کتاب سال نبود بلکه صندلی های خالی بود که مظلومیت کتاب را فریاد می زدند.

صندلی هایی که تنها در جلسات تودیع و معارفه مدیران پر می شوند تا این خود مصداقی بر سیاست زدگی در استانی باشد که رنگ توسعه را به خود ندیده است.

حالا باید دانست که چرا سرانه مطالعه در این استان پایین تر از میانگین کشوری است و سرانه فضای کتابخانه ای کمتر از استاندارد است.

صدای استاندار هم از مظلومیت فرهنگ بلند شد

خالی بودن سالن از مخاطب در این مراسم صدای استاندار کهگیلویه و بویراحمد را هم بلند کرد و گفت: امروز در این جلسه مظلومیت فرهنگ را نظاره گر هستیم.

سید موسی خادمی افزود: در برخی جلسات تودیع و معارفه آنقدر جمعیت در سالن و راهروها ایستاده که نمی توان راه رفت اما در یک برنامه فرهنگی 40تا پنجاه نفر بیشتر شرکت نکرده اند.

وی بیان کرد: امروز بهترین سرمایه های فرهنگی و علمی در این سالن جمع شده اند اما خبری از مدیران، اساتید، دانشجویان و .. در این مراسم نیست.

ریشه توسعه نیافتگی استان فرهنگی و اجتماعی است

خادمی ریشه مشکلات این استان را فرهنگی دانست و گفت: وجود تفکرات شبه سیاسی در این استان خود مانعی بر توسعه کهگیلویه و بویراحمد و نگران کننده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اگرچه عوامل برونزایی همچون محرومیتهای مانده از دوران گذشته، عدم سرمایه گذاری دولت و ساختار جغرافیایی استان در توسعه نیافتگی بی تاثیر نبوده اما بیش از این عوامل درون زا علت توسعه نیافتگی کهگیلویه وبویراحمد بوده است.

وی اغلب عوامل درون زای توسعه نیافتگی را موضوعات فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهار داشت: بخش زیادی از این عوامل توسعه نیافتگی، محصول نواقص و نارساییهای فرهنگی در جامعه ماست.

خادمی با بیان اینکه علل فرهنگی و اجتماعی توسعه نیافتگی استان مغفول مانده است، گفت: باید خروجی فعالیتهای فرهنگی در استان منجر به توسعه فرهنگی شود که این خود توسعه همه جانبه را محقق می کند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم انتخاب کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: اینگونه برنامه ها زمینه تشویق و معرفی هرچه بهتر نویسندگان استان را مهیا می کند.

استاندار تولید و انتشار کتاب را یکی از شاخص های توسعه فرهنگی دانست و بیان کرد: در سالهای اخیر حوزه علوم و دانشگاه در استان رشد کمی خوبی داشته است.

وی افزود: باید در کنار رشد کمی به رشد کیفی نیز توجه شود تا در سطح ملی نیز حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشیم.

186 کتاب داوری شدند

همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم در این مراسم گفت: 186 اثر از 120نویسنده هم استانی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده.

امین کمالوندی افزود: این آثار توسط داوران استانی در بخش های مختلف مورد داوری قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 9 کتاب در 9 رشته انتخاب توسط هیئت داوران انتخاب شد.

کمالوندی بیان کرد: همچنین بهترین کتاب سال و 10 سال اخیر استان نیز توسط هیئت داوران انتخاب کتاب سال انتخاب شده است.

وی بیان داشت: دوره انتخاب کتاب سال از سال 82 تا 92 تعیین شد تا در این راستا بتوان گنجینه ای از این کتابها گردآوری کرد.

کمالوندی ابراز امیدواری کرد: مراسم انتخاب کتاب سال در سالهای آینده به بلوغ برسد و منجر به تولید سالانه هزار کتاب شود.

کتب برتر استان در بخش های مختلف معرفی شد

در پایان این مراسم کتابهای برگزیده در بخش های مختلف آیین کتاب سال و برگزیده برگزیدگان معرفی شد.

بر اساس رای هیئت داوران انتخاب کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد، کتاب "کوچ کوچ" نوشته عطا طاهری بویراحمدی به عنوان بهترین کتاب استان طی 10سال اخیر معرفی شد.

همچنین بر اساس آرای هیئت داوران در بخش شعر، مسعود مصلحی برای کتاب "شعر ملک"، در بخش داستان حسن بهرامی برای کتاب "هشت حنایی"، در بخش فرهنگ عامه یعقوب غفاری برای کتاب "مراسم عروسی و دگرگونیهای آن در استان"، در بخش کشاورزی، محمد امیری نویسنده کتاب "مدارس مزرعه ای کشاورزان"، در بخش علوم تربیتی کتاب "روان شناسی پرخاشگری" نوشته عبدالخالق پادیاب، در حوزه دین کتاب "ارمغان ملکوت" نوشته امرالله اندرزیان، در بخش پزشکی کتاب "بیماری های زنان" نوشته میترا صفدری و بهروز یزدانپناه و در بخش تاریخ، کتاب "گوشه هایی ناگفته از تاریخ معاصر ایران" حائز رتبه های برتر شدند.

همچنین در این مراسم از دیگر نویسندگان و پژوهشگران و مدیران موسسات انتشاراتی در استان تجلیل به عمل آمد.