کهگیلویه وبویراحمد نیازمند معماری حرفه ای؛لزوم حمایت مسئولان از نخبگان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در چهارمین سلسله گفت و گو های خبرنگار مهر با نخبگان کهگیلویه و بویراحمد به سراغ مهندسی رفتیم که در رسیدن به موفقیتهایش راههای پر پیچ و خمی را طی کرده است.
علی صادقی حبیب آباد، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه یاسوج، زاده شهر یاسوج، مقطع کارشناسی را در دانشگاه مشهد و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را در همین رشته با معدل الف از دانشگاه شهید رجایی تهران به پایان رسانده است.
او اما دوره تخصصی پسا دکتری را در زمینه معماری و روانشناسی محیطی را در دانشگاه فلورانس ایتالیا گذراند و پساز آن دومین دوره فوقدکتری خود را در حوزه طراحی و تکنولوژی معماری در دانشگاه ساپینزا رم ایتالیا به اتمام رساند.
از انتخاب به عنوان استعداد درخشان تا تقدیر از سوی نهاد ریاست جمهوری
وی در دوران پسا دکترا سابقه همکاری یک ساله با شرکت مهندسی tstudio بهصورت پژوهشی را در کارنامه خود دارد و پذیرش در سه مقطع تحصیلی از طریق سهمیه استعدادهای درخشان، انتخاب بهعنوان دانشجوی نمونه کشوری در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ و تقدیر از سوی نهاد ریاست جمهوری، کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات علمی سال ۱۳۹۰ و همچنین کسب عنوان جوان برتر استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه دانشبنیان در سال ۱۴۰۲ از دیگر افتخارات این جوان نخبه هم استانی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج همچنین موفق به دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه پلیتکنیک والنسیا اسپانیا در مقطع دکتری و پسادکتری، دریافت پذیرش دکتری از دانشگاههای روسیه، دریافت دعوتنامه همکاری علمی از دانشگاه لیورپول انگلستان، دریافت جوایزی چون «شهید شهریاری، «شهید چمران»، «شهید صیاد شیرازی» و پنج دوره متوالی جایزه «شهید وزوایی» و «شهید تهرانی مقدم» از بنیاد ملی نخبگان شده است.
وی طی شش سال بهعنوان استاد مدعو در دانشگاههای شهید رجایی تهران، شریعتی و دانشکده ولیعصر تهران فعالیت کرده که از آن به دوران ارتباط با جامعه علمی یاد میکند.
معماری فقط مربوط به ساختمان نیست، بلکه رابطه مستقیمی بر کیفیت زندگی انسان دارد
صادقی نحوه علاقه مندی به این رشته را منتصب به دوران نوجوانی میداند و میگوید: از دوران نوجوانی علاقه به معماری بهطور ناخواسته در زندگی من شکل گرفت همیشه وقتی به اطرافم نگاه میکردم ساختمانها و فضاها برایم چیزی فراتر از سازههای معمولی بودند و ترکیب زیبایی کارکرد و هنر در طراحیها مرا مجذوب میکرد.
وی از گذشته یادی میکند و میگوید: یادم میآید وقتی به خانههای قدیمی یا بناهای تاریخی میرسیدم ساعتها میتوانستم جزئیات را بررسی کنم، این کنجکاوی به تجربههای ساده ختم نمیشد، با گذر زمان و ورود به دانشگاه به طراحی کردن و مجسم کردن ساختمانهایی که در ذهنم شکل میگرفت سرگرم شدم.
این نخبه کهگیلویه و بویراحمدی میافزاید: دفترچههای طراحیام پر از نقشههای ابتدایی و ایدههایی بود که به چشم دیگران نامفهوم به نظر میرسید اما برای من زیربنای رؤیاهایی بزرگتر بودند و اغلب برای ساخت ایدهها از ابزارهای مختلف استفاده میکردم و تلاش میکردم زیبایی و منظم بودن را در آنها بازتاب بدهم.
وی تاکید کرد: در دوران دانشگاه درک اینکه معماری فقط مربوط به ساخت ساختمان نیست بلکه تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی انسان دارد علاقهام را بیشتر کرد و احساس مسئولیت و شور خلق یک فضای زیبا و کاربردی همان چیزی بود که مرا به تصمیم جدی برای ورود به این مسیر رساند که اکنون این علاقه در عمق وجودم جا گرفته، حس میکنم معماری همواره بخشی جداییناپذیر از مسیر زندگی من بوده است.
چاپ ۵ کتاب و ۷۰ مقالمه علمی در رسانههای داخلی و خارجی
صادقی تألیف ۵ کتاب و چاپ بیش از ۷۰ مقاله مرتبط با حوزه معماری در نشریات ملی و بینالمللی، ثبت دو اختراع شامل سیستم سنجش کیفیت فضای معماری و یک سیستم پیشرفته برای هوشمندسازی ساختمان را در کارنامه خود دارد.
وی توکل به خدا و پس از آن پشتکار و تلاش بیوقفه و عدم تسلیم در مقابل مشکلات را عامل موفقیت خود در طی این مسیر میداند.
چالشهایی که به تجربه تبدیل شدند
این نخبه هم استانی چالشهای این مسیر را این چنین توصیف میکند: معماری رشتهای است که نه تنها نیازمند مهارتهای علمی و فنی بالا است بلکه به خلاقیت، توجه به جزئیات و الهام گرفتن از فرهنگ و تاریخ نیز نیاز دارد و در طول مسیر تحصیلی یکی از دشوارترین مراحل، مواجهه با پروژههای عملی بود که به ترکیب دانش آکادمیک با کاربرد عملی نیاز داشت.
صادقی ادامه میدهد: این تجربهها به من آموختند که چگونه ایدههای خلاقانه را با محدودیتهای واقعی سازگار کنم. همچنین آشنایی با نرمافزارهای تخصصی و پیشرفتهای تکنولوژیکی یکی دیگر از چالشهای بزرگی بود که نیازمند یادگیری مداوم و تطبیق سریع با تغییرات جدید بود اما شاید بزرگترین چالش روانی و ذهنی حفظ انگیزه و پایداری در طول مسیر باوجود فشارهای متعدد بود مسیری پر از مراحل سخت که اما با عشق به این رشته و تلاش مداوم توانستم بر آنها غلبه کنم و به این سطح از تخصص دست پیدا کنم.
کهگیلویه و بویراحمد نیازمند معماری حرفهای و شهرسازی است
او معتقد است که این استان بهشدت به معماری حرفهای و شهرسازی مناسب نیاز دارد تا بتواند در مسیر رشد و تحول قرار گیرد، طراحی شهری کاربردی و استفاده از اصول معماری پایدار میتواند کیفیت زندگی مردم منطقه را بهبود دهد و به جذب سرمایههای داخلی و خارجی کمک کند.
علتهای توسعه نیافتگی استان
این عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در خصوص علت توسعهنیافتگی استان تصریح میکند: بهطور کلی توسعهنیافتگی استان کهگیلویه و بویراحمد به دلایل متعددی بازمیگردد که میتوان آنها را در چند محور اساسی تحلیل کرد، برای رفع این مشکلات نیاز به بررسی عمیق و همهجانبه توسط کارشناسان، نخبگان و متخصصان مرتبط احساس میشود تا راهحلهایی کاربردی و مؤثر طراحیشده و به اجرا درآید.
وی نبود شایسته سالاری و انتصابات صرفاً قومی و قبیلهای را یکی از دلایل رکود و عدم پیشرفت استان میداند و عنوان میکند: از دیگر عوامل تأثیرگذار میتوان به نبود درک صحیح برخی مسئولان از پیچیدگیها و نیازهای کنونی استان اشاره کرد؛ عاملی که خود زمینهساز غفلت از مطالبات واقعی مردم شده است.
صادقی تاکید میکند: نبود یک رویکرد جامع و هدفمند در مسیر توسعه به همراه تغییرات مکرر در پستهای مدیریتی، تعصبات نا بهجا، درگیریهای قومی و نگرش محدود برخی مدیران نسبت به پیشرفت مناطق، محیطی چالشبرانگیز برای تحقق پروژههای توسعهمحور ایجاد کرده است که علاوه بر این ضعف ساختاری در سیستم مدیریت داخلی استان، تخصیص ناکافی منابع مالی و کمبود زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذاری نیز از پیامدهای مشکلات در سطح مدیریت کلان کشور محسوب میشوند و بنابراین حل این مسائل مستلزم نگاه راهبردی بلندمدت و بسیج تمام ظرفیتهای علمی، سرمایهای و اجتماعی است تا شرایط برای پایداری توسعه در این منطقه فراهم آید.
توسعه نیافتگی معماری و گردشگری استان و علتهای آن
وی همچنین در ادامه میافزاید: توسعهنیافتگی معماری، شهرسازی و گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد ممکن است به دلایل گوناگونی بازگردد، عواملی مانند کمبود منابع مالی و اعتباری برای سرمایهگذاری در زیرساختها و امکانات گردشگری، نبود برنامهریزی مناسب در زمینه بازاریابی و تبلیغات بهمنظور جذب گردشگران، ضعف در زیرساختهای حملونقل و… ازجمله موانع اصلی به شمار میروند که در این میان نخبگان میتوانند نقشی کلیدی و تأثیرگذار در پیشرفت این حوزهها ایفا کنند.
صادقی معتقد است نخبگان با بهرهگیری از دانش و مهارتهای تخصصی خود قادرند مشکلات را شناسایی کرده، راهکارهای خلاقانه ارائه دهند، پروژههایی پایدار و مؤثر طراحی کنند و درنهایت بر ارتقای کیفیت فضاهای شهری و افزایش جذابیت مقاصد گردشگری استان تأثیرگذار باشند.
و به نقش گسترش و توسعه معماری و شهرسازی در استان کهگیلویه و بویراحمد بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی در رشد صنعت گردشگری و جذب تعداد بیشتری از گردشگران داخلی و خارجی اشاره میکند و میگوید: این استان با در اختیار داشتن طبیعت بکر، مناظری دلانگیز و فرهنگی غنی و ارزشمند، پتانسیل بالایی برای تبدیلشدن به یکی از مقاصد برجسته گردشگری کشور دارد که برای دستیابی به این هدف، تمرکز بر توسعه زیرساختها و تقویت ظرفیتهای مرتبط با صنعت گردشگری ضروری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج با اشاره به نقش معماری در ایجاد توسعه استان میگوید: اقداماتی نظیر ساخت هتلهای بوم گردی با طراحیهای منحصر به فرد مبتنی بر فرهنگ محلی، راهاندازی رستورانهایی که طعمهای اصیل منطقه را ارائه میدهند، ایجاد مراکز خرید و تفریحی بهروز، توسعه مسیرهای مناسب برای تفریحات ورزشی مانند پیادهروی در طبیعت یا کوهنوردی و نیز برپایی نمایشگاهها و مجتمعهای فرهنگی و… میتواند نقش قابلتوجهی در راستای توسعه استان ایفا کند.
وی معتقد است نخبگان نقش غیر قابل انکاری در ایجاد رونق و توسعه استان دارند و میافزاید: افراد متخصص و خبره با دانش و خلاقیت خود میتوانند در طراحی ابتکارات نوآورانه و متناسب با نیازهای منطقه مؤثر باشند و تخصصهایی چون معماری مدرن و سنتی، شهرسازی مسئولانه، طراحی داخلی با رویکرد هنر بومی، بازاریابی گردشگری هوشمند و مدیریت حرفهای توریسم میتواند بیشترین تأثیر را بر کیفیت خدمات گردشگری و جذابیت این استان اعمال کند.
این استاد دانشگاه یاسوج ابراز میکند: ارائه مشاورههای کاربردی، پیشنهادهای خلاقانه برای بهرهگیری از فنّاوریهای جدید، طراحی پروژههایی که استانداردهای بینالمللی را برآورده کنند و تمرکز برافزایش کیفیت زیرساختها، بخشی از خدماتی است که نخبگان میتوانند عرضه کنند و این اقدامات نهتنها به جذب تعداد بیشتری از گردشگران کمک میکند بلکه رضایتمندی آنان را نیز تضمین خواهد کرد.
وی همچنین میگوید: با ترکیب تواناییهای فکری و اجرایی نخبگان، حمایتهای دولتی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی، امکان تحقق اهداف بلندمدت در حوزه معماری و شهرسازی پایدار فراهم خواهد شد و این همکاریها میتواند زمینهساز ایجاد شهرهایی هوشمند و زیرساختهایی پیشرفته شود که جذابیت گردشگری استان را دوچندان کرده و فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی مهیا کند که از این طریق نهتنها صنعت گردشگری استان رونق خواهد یافت، بلکه شکوفایی اقتصادی، رشد فرهنگی و افزایش اشتغال نیز بهعنوان نتایج پایدار این مسیر حاصل خواهد شد.
صادقی ارزش نهادن به نخبگان محلی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای انسانی را مهم تلقی میکند و میگوید: انجام این کار بدون هرگونه سوگیری یا تعصب قومی از سوی مسئولین نقش پررنگی در رشد و شکوفایی این منطقه در تمام طول سال خواهد داشت.
از هر فرصتی برای پیشرفت خود و استان استفاده کنید
وی به نخبگان استان توصیه میکند که از فرصتها و ظرفیتهای موجود در منطقه نهایت استفاده را ببرند و هرگز از تلاش برای پیشرفت دست نکشند و ایجاد شبکههای ارتباطی میان نخبگان، تبادل تجربیات و همکاریهای جمعی میتواند نقش مهمی در شکوفایی استعدادها و رفع موانع داشته باشد. همچنین توجه به نیازهای جامعه و تلاش برای ارائه راهکارهای عملی و تأثیرگذار بخش مهمی از مسئولیت آنهاست که نهتنها موجب رشد فردی، بلکه در جهت ارتقای سطح استان نیز مؤثر خواهد بود.
لزوم حمایت مسئولان استانی از نخبگان
این عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج تاکید کرد: انتظار میرود مسئولین استانی فضایی مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها فراهم کنند چرا که حمایتهای مادی و معنوی میتواند به نخبگان انگیزه بیشتری دهد تا ایدهها و تواناییهای خود را در جهت پیشرفت استان بهکارگیرند.
ایجاد فرصتهای شغلی، پژوهشی و آموزشهای تخصصی ازجمله درخواستهایی است که میتواند مسیر پیشرفت نخبگان را تسهیل کند و همچنین توجه به ایجاد بسترهای خلاقیت و نوآوری و رفع موانع اداری و اجرایی برای بهکارگیری طرحها و ایدهها، تأثیر بزرگی روی فعالیتهای نخبگان خواهد داشت.
