به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، نصرااله سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان گفت: نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور به ما رسیده که در آن ذکر شده، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون نمی‌توانند در انتخابات هیأت رئیسه و ریاست فدراسیون‎‌های ورزشی کاندید شوند.

وی با اشاره به تأکید دکتر گودرزی مبنی بر رعایت قانون و مقررات در همه فعالیت‌های وزارتخانه افزود: ما مجری قانون هستیم و همچنان که قانون ممنوعیت ورود بازنشسته‌ها را به انتخابات فدراسیون‌ها رعایت کردیم، موظفیم این قانون را نیز اجرا کنیم.

سجادی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران عنوان کرد بر این اساس فقط مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با ثبت نام آقای مهدی هاشمی که قرار است 7 دی ماه جاری برگزار شود شامل این قانون می‌شود و وی نمی‌تواند در این انتخابات شرکت کند.