به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی با توجه به درپیش بودن برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون ها امروز چهارشنبه یک نشست خبری در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار کرد تا به سوالات نمایندگان رسانهها در این زمینه و همچنین دیگر مسائل پاسخ دهد. وی پس از تشریح برنامههای وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیونها به سوالات خبرنگاران اینگونه پاسخ داد:
* در بحث انتخابات فدراسیون ها به موضوع ثبات مدیریت چقدر توجه میشود؟
- دوره ریاست هر یک از روسای فدراسیون ها چهار سال است و انتخاب دوباره آنها بلامانع؛ اما باید به سمتی برویم که در ورزش و فدراسیونها برنامه حاکم باشد نه افراد. در واقع افراد باید مجری برنامهای باشند که در مراجع قانونی مصوب شده است. انتخاب دوباره هر رئیسی هم به مجمع عمومی بستگی دارد و از اختیار وزارت ورزش و جوانان خارج است. تلاش ما این است که مجامع عمومی فدراسیون ها جایگاه اصلی خود را پیدا کند.
* مجمع عمومی فدراسیون کوهنوردی در حالی برگزار میشود که آقای شعاعی هم برای حضور در آن کاندیدا شده، در حالیکه وی بازنشسته است و اهالی کوهنوردی هم رویکرد مثبتی نسبت به وی ندارند. موضع وزارت ورزش و جوانان چیست؟
- راجع به افراد صحبت نمیکنم زیرا مجمع هر کس را که بخواهد انتخاب میکند، برای فدراسیونهای شنا و چوگان هم اختیار کامل را به اعضای مجمع دادیم با وجودی که خودم رئیس مجمع بودم.
* وزارت ورزش در دولت پیش بارها اعلام کرد که در مجمع فدراسیونها دخالت نمیکند، اما در عمل این کار انجام میشد. شما در مورد دخالت نکردن در مجامع فدراسیونها متعهد میشوید یا اینکه وزارت ورزش به اعضای مجمع میگوید به فلانی رای دهید؟
- اگر چنین موردی را دیدید، خوشحال میشوم به من بگویید، ضمن اینکه طرح این سوال از نظر حقوقی شخصیت مرا زیر سوال میبرد، من یک انسان عادی نیستم.
* دوره ریاست پولادگر در فدراسیون تکواندو 21 آذر تمام میشود، چرا انتخاب این فدراسیون برای دیماه گذاشته شده؟ ضمن اینکه گفته میشد در رابطه با سرپرستی فدراسیون تکواندو صحبتهایی با وزارت ورزش و حتی شما شده است.
- علت اینکه زمان انتخابات فدراسیون تکواندو را با کمی تاخیر مشخص کردیم، استعلام از افراد کاندیدا بود اما به محض انجام این کار زمان را مشخص کردیم. 40 روز منتظر نتیجه استعلام بودیم، ضمن اینکه تا به امروز هادی ساعی پیش من نیامده است، وزیر ورزش و جوانان هم با هیچ رئیس و کاندیدایی صحبت نداشته است.
* در رابطه با انتخابات فدراسیونها آیا وزارت ورزش و جوانان سیاستی مبنی بر جوان گرایی رؤسا دارد؟ در واقع موضع وزارت ورزش در رابطه با بازنشسته ها چیست؟
- جوانگرایی خوب است در رابطه با افرادی هم که به عنوان بازنشسته ثبت نام کردهاند، باید بگویم هیچ یک کارمند اداره ورزش و جوانان نیستند و باید از طریق نهادهای خود برای گرفتن تاییدیه حضور در انتخابات اقدام کنند ما نمیتوانیم جلوی این کار را بگیریم مگر اینکه شرط سنی گذاشته باشند.
* فدراسیون ورزش های کارگری زیر نظر وزارت ورزش نیست، اما سرپرست این فدراسیون استعفا داده، موضع وزارت ورزش و جوانان چیست؟
- سه فدراسیون ورزشهای دانش آموزی، دانشجویی و کارگران از اساسنامه موجود در رابطه با فدراسیونها استفاده میکنند، البته فدراسیون دانشجویی اساسنامه خود را در مراجع بالا تصویب کرده و دو فدراسیون دیگر هم به دنبال این کار هستند، قاعدتا هر چه اساسنامه بگوید انجام میدهیم.
* برخی از فدراسیون ها مانند بستکبال از ساختمان های خوبی برخوردار نیستند، آیا وزارت ورزش در مورد رسیدگی به محل استقرار اینگونه فدراسیون ها برنامه ای دارد؟
- فدراسیونهای ورزشی ایران در 11 نقطه شهر پراکنده هستند، در همین رابطه برنامهای مبنی بر جمع کردن همه فدراسیونها در یک جا و استقرار آنها در یک ساختمان را در برنامه داریم. البته انجام این کار طول میکشد، اما برنامهریزی برای آن را شروع کردهایم. ضمن اینکه انجام این کار از هر نظر و حتی به لحاظ صرفه جویی برایمان بهتر است، برای این کار زمینی در حوالی وزارت ورزش و جوانان را در نظر گرفتهایم.
* البته در حال حاضر برخی فدراسیون ها مانند فوتبال ساختمان خوبی دارد تکلیف ساختمان این فدراسیون ها چه می شود؟
- در این مورد باید فکر کنیم هنوز تصمیمی نگرفتهایم، اما قصدمان این است که همه فدراسیونها را یکجا جمع کنیم.
* برنامه وزارت ورزش و جوانان برای ساماندهی پاداش قهرمانان چیست؟
- ما وارث خیلی مسائل شدهایم که از آن جمله پاداش قهرمانان است. طی دو سال گذشته ورزشکاران هیچ پاداشی نگرفتهاند. طی بررسی انجام شده تا به امروز باید به هزار و 600 ورزشکار پاداش دهیم و طبق برآورد انجام شده مبلغ پرداخت پاداش آنها خیلی بالا و معادل 14 میلیارد تومان میشود. امیدواریم تا پایان سال این پاداشها را پرداخت کنیم، البته به شرط تامین اعتبارات لازم.
* گفته میشود بعضی از روسای فدراسیونها با انفصال از خدمت یکساله روبرو هستند، مانند رئیس فدراسیون ورزشهای سه گانه؟
- من اطلاعی در این زمینه ندارم.
* در مورد تعیین زمان مجامع انتخاباتی فدراسیونها به مواردی مانند انتخاب وزیر، زمان بازیهای آسیایی و المپیک و حتی زمان و چگونگی تخفیف بودجه توجه نمیشود و به همین دلیل معمولا برگزاری این مجامع با مشکل روبرو میشود. نمیتوان در این زمینه هماهنگی بیشتری را ایجاد کرد؟
- در مورد زمان انتخابات فدراسیونها برنامهریزی کردهایم، بر این اساس هفت فدراسیون در سال 92، 15 فدراسیون در سال 93، سه فدراسیون در سال 94، هفت فدراسیون در سال 95 و شش فدراسیون در سال 96 باید انتخاباتشان را برگزار کنند. اگر بخواهیم به موردی که شما به آن اشاره کردید توجه داشته باشیم، به ناچار باید اساسنامه را نادیده بگیریم زیرا طبق اساسنامه دوره هر رئیس چهار سال است و قبل از اتمام آن باید وضعیت مدیریت جدید مشخص شود. در هر صورت اگر بخواهیم به این پیشنهاد توجه کنیم باید اساسنامه فعلی تغییر و تصویب شود. ضمن اینکه الان هم انتخابات کمیته ملی المپیک طبق زمان جدید تقریبا همزمان با آغاز به کار دولت فعلی است.
* شما در مورد سه فدراسیون قایقرانی، پرورش اندام و کنگ فو صحبت نکردید، انتخابات این سه فدراسیون چه زمانی برگزار میشود؟
- هنوز زمان انتخابات این فدراسیونها فیکس نشده، البته به من قول داده شده که تا روز شنبه زمان انتخابات این سه فدراسیونها مشخص شود.
* اساسنامه فعلی فدراسیونها چگونه است و آیا اشکالاتی دارد؟
- این اساسنامه اشکالاتی دارد و جزو مواردی است که در حال بررسی آن هستیم. در برخی فدراسیونها تاکید میشود که اساسنامه حتما با اساسنامه فدراسیون جهانی آن رشته مطابقت کند، اما برخی فدراسیونها چنین تاکیدی ندارند. در هر صورت به این سمت میرویم که دو فوریت اساسنامه یکی باشد اما موارد مورد نظر فدراسیونهای بینالمللی را هم در آن لحاظ کنید.
* در مورد ماده 10 اساسنامه که در مورد عزل روسای فدراسیونها است، نیز توضیح دهید؟
- این هم از مواردی است که در حال بررسی آن هستیم و ایراد دارد.
* ماموریتی که رسول خادم به عنوان سرپرست در فدراسیون کشتی گرفته بود، انتصاب میدهد و گویا در انتخابات هم او رئیس خواهد شد.
- نه؛ چنین چیزی نیست. خادم برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی ثبت نام کرده و مجمع باید در مورد او نظر بدهد، نمیخواهم در این باره صحبت کنم.
به گزارش خبرنگار مهر، این آخرین پرسشی بود که در رابطه با مجامع انتخاباتی فدراسیونها مطرح شد. در ادامه نشست خبری معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان سوالاتی به این شرح مطرح شد:
* با توجه به صحبتهای اخیر محمود خسرویوفا موضع وزارت ورزش در مورد انتخابات آینده کمیته ملی المپیک چیست؟
- کمیته ملی المپیک هیات اجرایی دارد که شش نفر آنها از روسای فدراسیونها هستند، مجمع کمیته رای میدهد و هرکس انتخاب شود امور کار را به عهده میگیرد. وزارت ورزش در این زمینه هیچگونه دخالتی ندارد، ضمن اینکه من خودم در خیلی از مجامع بودم و گاهی انتخاب شدم و گاهی هم نه.
* در گزارش صد روزه دولت به موفقتهای اخیر ورزش اشاره شد در حالیکه این موفقیتها زمانی بدست آمد که دولت فعلی درگیر انتخاب وزیران و از جمله وزیر ورزش بود. فکر نمیکنید اشاره به این موفقیتها کار دولت فعلی و وزارت ورزش را برای آینده سختتر کند...
- یک قهرمان در سطح قاره یک یا دو روزه پرورش پیدا نمیکند. افراد زیادی برای پرورش قهرمانان زحمت میکشند که اسم آنها خیلی مطرح نیست، اما در واقع صاحبان اصلی آن قهرمانان هستند. ضمن اینکه اشاره به موفقیتهای ورزش در گزارش صد روزه دولت هم به معنی نقش این دولت در کسب آنها نبوده است. تنها گفته شده که طی این مدت این موفقیتها بدست آمده است. در کل اینکه کار ما در بازیهای آسیایی پیش رو سخت است، بخصوص اینکه وزارت ورزش سه ماه با سرپرست اداره شد. در این میان کمبود اعتبارات هم یک مشکل است. با همه اینها طی مدتی که من در وزارت ورزش هستم، با 80 درصد فدراسیونهایی که شانس کسب مدال دارند، صحبت کردهام حتی دیروز با نمایندگان دو فدراسیون وزنهبرداری و دوومیدانی جلسه داشتهام. در کل فرصت کمی داریم و انتظارات برای حفظ جایگاه چهارمین در بازی آسیایی است.
* صحبتهای مطرح شده در رابطه با اختلافاتی که شما با وزیر ورزش و جوانان دارید، را تایید میکنید؟
- من این حرفها را میشنوم و بابت آن متعجب میشوم، من و وزیر ورزش 20 سال است که در دانشکده همکاریم، ضمن اینکه حضورم در وزارت ورزش و جوانان ثابت میکند، هیچ اختلافی با او نداریم.
* بعد از صحبتهای رئیس جمهور در مورد عملکرد ورزش در دولت دهم، وزیر پیشین ورزش و جوانان صحبتهایی را مطرح کرد که در شان ورزش و دولت تدبیر و امید نبود، شما در این باره چه نظری دارید؟
- نمیخواهم وارد صحبتهای عباسی شوم، اما کسانیکه در ورزش هستند، از همه چیز مطلع هستند.
* برنامه شما برای انتخابات کمیته ملی المپیک چیست؟ گفته میشود قصد دارید کاندیدای دبیرکلی شوید؟ در اینصورت وضعیت شما برای همکاری با وزارت ورزش و جوانان چه میشود؟
- کارهای من در وزارت ورزش و جوانان خیلی زیاد است، ضمن اینکه هنوز تا انتخابات فرصت زیادی باقی مانده است، من این فرصت را دارم که طی روزهای اول تا 15 دیماه (مهلت ثبت نام از کاندیداها) فکر کنم و تصمیم بگیرم.
* علی فتحاللهزاده طی گفتگویی به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داد تا باشگاه استقلال را برای مدت هفت سال در اختیار وی قرار دهد، فتحاللهزاده دراین باره چنین گفته که این کار انجام شود و همه اختیارات را به من بدهند تا طی این هفت سال بدهیها را به طول کامل پرداخت کنم. نظر شما چیست؟
- این حرفی است که در قالب یک مناظره گفته شده و نمیتواند ملاک باشد. حرفی که میزنم فقط در مورد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نیست. در کل ما لیگ حرفهای داریم و ضوابطی که طبق مقررات AFC است و باشگاهها باید از آن تبعیت کنند، البته باشگاهها نشان دادند که برای رسیدن به این ضوابط تلاش میکنند. این دو باشگاه هم باید در مسیر قانونی حرکت کنند و از چیزی غیر از قانون نمیتوان تبعیت کرد. ضمن اینکه انجام چنین کارهایی فقط در امور مربوط به یک نهاد نیست، در کل هر کاری قرار باشد، انجام شود. حتی واگذاری پرسپولیس و استقلال، سازمانهای دیگر مانند سازمان خصوصیسازی هم نقش دارند، در هر صورت هر اتفاقی بیافتد و تصمیمی بگیریم از مسیر قانونی خواهد بود.
* وضعیت بودجه پرسپولیس و استقلال چگونه است، آیا این دو باشگاه ردیف بودجه مستقل دارند؟
- این دو باشگاه هم میتوانند از کمکهای دیگر نهادها مانند بخشهای دولتی استفاده کنند اما در کل خودشان باید گرداننده کار باشند. باشگاه البته حرکت کمی در این زمینه داشتهاند، اما باید به سمت خودگردانی بروند.
* قضیه 6 هزار میلیارد بدهی وزارت ورزش و جوانان چیست؟
- ورزش کشور 3 هزار و 200 طرح نیمه تمام دارد که برای رسیدگی به آنها و افتتاح شدنشان 6 هزار میلیارد تومان بودجه لازم است، البته این کار مربوط به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی میشود، اما وزارت ورزش و جوانان هم باید چاره ای بیاندیشد.
* پیش از این برای خانه حجاب و کاراته و اختصاص ساختمانی به آنها کلنگزنی شد، قضیه آنها به کجا کشید؟
- کارهای عمرانی در حوزه من نیست و مربوط به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی میشود، کلنگزنی را هم فرد دیگری انجام داده است، اما اینکه فدراسیونها باید ساختمان خوبی داشته باشند، منطقی است و در این مورد مطالعه خوبی آغاز کردهایم.
* گفته میشود وزارت ورزش و جوانان در مورد تغییر هیات مدیره پرسپولیس و استقلال تصمیماتی گرفته است.
- ما خیلی چیزها را میشنویم، اما چنین صحبتهایی از وزارت ورزش و جوانان بیرون نیامده است.
* در مورد مساله اخلاق در ورزش چه برنامهای دارید؟
- این مساله مهمی است، اما نباید بیاخلاقی در ورزش را به همه فدراسیونها تعمیم داد، چون اخلاق در برخی رشتهها خیلی هم خوب رعایت میشود. ضمن اینکه فقط بزرگ کردن مسائل غیراخلاقی خیلی خوب نیست بهتر است به کارهای اخلاقی که انجام میشود و کم هم نیستند، نیز توجه داشته باشیم.
* آیا تعهد میدهید از این پس ورزش ایران سرپرست 23 ماهه نداشته باشد؟
- به هر حال برای این مورد برنامه هایی داشتیم مثل اینکه برای فدراسیونهای اسکی، هاکی و تکواندو چون نزدیک به اتمام دوره مدیریتشان است، زمان مجمع انتخاباتی تعیین کردهایم.
* نظر شما در رابطه با اختلاف میان محمد علی آبادی و محمود خسرویوفا چیست؟
- این یک مساله شخصی بین این دو نفر است و ترجیح میدهم به آن ورود نکنم.
* فوتبال ایران در مراسم انتخاب بهترینهای آسیا چند کاندیدا داشت، اما هیچ یک موفق به کسب جایزه نشدند. در این مورد آیا از فدراسیون فوتبال توضیحی خواستهاید؟
- آقای کفاشیان طی یک مصاحبه به همه موارد در این زمینه اشاره کردند، ضمن اینکه گفته شد شیخ سلمان در همین مورد از فوتبال ایران عذرخواهی کرده، بنابراین ما دیگر وارد قضیه نمیشویم.
* علت عدم استقبال مسئولان وزارت ورزش و جوانان از تیم ملی والیبال هنگام بازگشت از مسابقات قهرمانان چه بود؟
- استقبال از ورزشکاران نباید سنت شود، ضمن اینکه همان روز بازگشت تیم ملی والیبال با داورزنی جلسه داشتیم. وی گفت که خودم به فرودگاه میروم.
* فدراسیون فوتبال قصد جذب مربی خارجی برای تیم زیر 23 سال دارد، در حالیکه شما حرف از کمبود اعتبارات میزنید...
- اما فدراسیون فوتبال اعلام کرده که برای این تیم مربی ایرانی در اختیار میگیرد، ضمن اینکه با تمام بیپولی که داریم تلاش میکنیم به همه برنامهها رسیدگی کنیم.
