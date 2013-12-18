رئیس هیئت والیبال اصفهان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور باجول، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ظهر امروز به عنوان رئیس هیئت والیبال استان اصفهان انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان اصفهان ظهر امروز چهارشنبه با حضور محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال و نایب رئیس فدراسیون والیبال برگزار شد و در نهایت با انتخاب تیمور باجول به کار خود پایان داد.

این مجمع در سرای ورزشکاران اصفهان و با حضور ورزشکاران و مربیان این رشته برگزار شد و باجول توانست در این مجمع همه آرای کسب شده را به خوود اختصاص دهد.

تیمور باجول که تنها کاندیدای تصدی پست ریاست هیئت والیبال استان اصفهان به شمار می‌رفت، از 18 رای مأخوذه 18 رأی کسب کرد.

وی که پیش از این سرپرست هیئت والیبال استان اصفهان بود، بعد از استعفای هاشم امینی، سرپرست سابق، به این عنوان انتخاب شده بود و در ماه‌های گذشته به عنوان سرپرست هیئت فعالیت می‌کرد.