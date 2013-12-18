آمایش سرزمین مهمترین ماموریت استاندار سمنان است/ کمبود آب و کاهش جمعیت مهمترین تهدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح چهارشنبه در اولین نشست خبری خود در محل استانداری سمنان آمایش سرزمین را مهمترین ماموریت خود اعلام کرد و با بیان اینکه بیش از 10 هزار میلیارد ریال پروژه های نیمه تمام عمرانی در این استان وجود دارد افزود: در صورت گرفتن 100 درصد تخصیص اتمام این پروژه ها 10 سال زمان نیاز دارد.

وکیلی افزود: با وجود محدودیت اعتباری اجرای پروژه های نیمه تمام اولویت بندی شده و در قالب این برنامه اجرا می شود.

تکمیل طرح های نیمه تمام استان سمنان با در نظر گرفتن سه اولویت

استاندار سمنان با بیان اینکه تکمیل طرح های نیمه تمام سه اولویت دارند افزود: پروژه هایی که با اعتبارات اندک به بهره برداری می رسند، طرح های زیربنایی و زیرساختی پروژه های بعدی و پروژه هایی که بهره برداری از آنها برای مردم از نظر جمعیت و تاثیر دارای اهمیت هستند از اولویت های در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی استان سمنان از همه ظرفیت های خود استفاده نمی کنند، تصریح کرد: در حال حاضر چیزی حدود یک هزار واحد صنعتی و تولیدی استان از همه توان تولیدی خود استفاده نمی کنند.

وکیلی کمبود آب و کاهش جمعیت را از تهدیدهای این استان برشمرد و گفت: باید با استفاده مطلوب از منابع موجود و نیز تامین آب از نقاط دیگر این مشکل را بر طرف کنیم.

کاهش جمعیت یک برنامه صهیونیستی است

استاندار سمنان کاهش جمعیت را یک برنامه صهیونیستی دانست و گفت: آنها برنامه ریزی شده از این طریق می خواهند به نظام اسلامی ضربه وارد کنند.

وکیلی با بیان اینکه 50 درصد روستاییان ما مهاجرت کرده اند به ضرورت برنامه ای برای افزایش جمعیت استان اشاره کرد و افزود: باید بستر را برای مهاجرت پذیری در استان فراهم کنیم.

تکمیل پروژه های نیمه تمام استان سمنان بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

استاندار سمنان از وجود قابل توجه پروژه های نیمه تمام عمرانی در این استان خبرداد و گفت: برای اتمام و تکمیل این پروژه ها به اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال نیاز داریم و در صورت تخصیص 100 درصدی بودجه استان ، تکمیل و اتمام این پروژه ها بیش از 10 سال به طول می کشد.

وی با اشاره به ضرورت اولویت بندی این پروژه ها اظهار داشت: با توجه به تعدد پروژه های نیمه تمام و محدودیت های اعتباری که وجود دارد مطالعاتی پیرامون این پروژه ها از بدو ورود به استان داشتیم و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که برای تکمیل این طرحها و پروژه ها سه اولویت را مدنظر قرار دهیم.

وکیلی با بیان اینکه اولویت نخست با پروژه هایی است که برای بهره برداری و افتتاح آنها به اعتبارات اندکی نیاز داریم اضافه کرد: همچنین پروژه های زیرساختی در اولیت دوم هستند.

وی اولویت سوم را به پروژه هایی داد که برای مردم استان از اهمیت بیشتری برخوردار بود و تکمیل آنها می تواند در زندگی مردم تاثیرات بیشتری داشته باشد.

فرماندار شهرستان آرادان تغییر می کند

استاندار سمنان از تغییر فرماندار شهرستان آرادان در گام نخست تغییر در فرمانداری‏های استان خبر داد و تصریح کرد: برای سایر فرمانداری‏های نیز در صورتی که نیاز باشد، اقدام خواهد شد.

وکیلی در خاتمه با بیان اینکه خط و خطوط سیاسی به هیچ عنوان در تغییرات مدیریتی استان دخالتی ندارند گفت: هر فرماندار یا مدیری که بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و انتظارات دولت را برآورده سازد و در عین حال، توانمندی لازم را داشته باشد در پست خود خواهد ماند.