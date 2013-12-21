مکانیزم درستی برای انتخاب اعضای مجمع وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای مجمع انتخابات فدراسیون تکواندو معرفی شدند و در بخش داوران رئیس این کمیته در مجمع حضور خواهد داشت که همین موضوع تعجب برخی اهالی این رشته بخصوص داوری المپیکی کشورمان را در پی داشته است.

شهرام اربابی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: بدون شک برای من جای تعجب داشت ولی چندان مهم نیست چرا که برای انتخاب افرادی که عضو مجمع هستند معیار درستی وجود ندارد و دستگاهی هم برای نظارت آن نیست.

وی درپاسخ به این سئوال که احتمال رای ندادن شما به پولادگر چقدر در انتخاب نشدن شما موثر بوده است؟ پاسخ داد: حالا که عضو مجمع نیستم ولی رای من معلوم نیست و تنها خودم می دانم که به چه شخصی در صورت عضو مجمع بودن رای می دادم. نمی دانم دوستان از کجا به این یقین رسیدند که رای من پولادگر نیست. ولی اگر معیار انتخاب ها این باشد که باید تاسف خورد.

این داور المپیکی تکواندو افزود: کمیته ملی المپیک برای انتخاب اعضای مجمع یک استاندارد مشخص دارد و IOC نیز نظارت بر آن را برعهده دارد. همین موضوع باعث شد تا متولیان امر با دقت نظر بیشتری اعضای مجمع را انتخاب کنند که من هم نماینده داوران و مربیان انتخاب شدم. ولی نمی دانم چرا در فدراسیون خودم این چنین نشد!

اربابی در پایان پیرامون انتخاب رئیس آینده فدراسیون گفت: من امیدوارم اعضای مجمع فقط با بررسی برنامه ها و سوابق افراد و برای صلاح تکواندو در این خصوص تصمیم گیری کنند. اکنون تکواندو مدیری برنامه مدار می خواهد که برای 20 سال آینده استراتژی مشخصی داشته باشد. کمیته ها و کلیه عوامل فدراسیون براساس مین استراتژی گام بردارند و مانند اکنون با حرکات موازی یکدیگر را خنثی نکنند.