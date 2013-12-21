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۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۶

در راستای اجرای طرح "ایران مرز پرگهر" :

دانشجویان دانشگاه‌های البرز از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بازدید کردند

دانشجویان دانشگاه‌های البرز از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بازدید کردند

کرج – خبرگزاری مهر: به همت اداره گردشگری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز و همزمان با نهمین دوره اردوهای ایران مرز پرگهر، دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی البرز و خوارزمی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین بازدید از نهمین دوره اردوهای "ایران مرز پرگهر" حدود 40 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های بهداشت محیط، پرستاری، بیوشیمی و زیست‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی البرز و دانشگاه خوارزمی به همراه دو تن از استادان این دو دانشگاه، از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بازدید کردند.

در ابتدای این بازید زهرا ابراهیمی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ضمن معرفی این مرکز، گفت: مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1386 به دستور مقام معظم رهبری در جهاد دانشگاهی پایه‌گذاری شد و هدف اصلی آن ارتقاء فعالیت‌های ملی در زمینه جمع‌آوری، نگهداری و مطالعه منابع زیستی است و در این راستا، ضمن پشتیبانی از مراکز ذخایر زیستی کشور و ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی، در تلاش است تا به مرکزی پیشتاز به منظور گردآوری، تکمیل، سامان‌دهی، استانداردسازی و حفظ ذخایر زیستی و ژنتیکی برای توسعه دانش، فناوری و افزایش کیفیت زندگی و سلامت و حفظ امنیت غذایی، منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور تبدیل گردد.

وی افزود: این مرکز شامل چهار بانک گیاهی، سلول‌های انسانی و جانوری، میکروارگانیسم‌ها و مولکولی است.

در ادامه، دانشجویان با حضور در بخش مولکولی، از اتاق الکتروفوز، آزمایشگاه مرکزی بیولوژی مولکولی و اتاق تهیه مواد بازدید کردند و سپس در بخش بانک میکروارگانیسم‌ها، از آزمایشگاه قارچ‌شناسی، بخش شناسایی کپک و مخمّر و اتاق کشت کپک نیز بازدید داشتند. آزمایشگاه جلبک‌شناسی، آزمایشگاه نگهداری و آزمایشگاه شناسایی پروکاریوت‌ها از دیگر قسمت‌هایی بود که دانشجویان از آن بازدید کردند. دانشجویان همچنین از بانک گیاهی و آزمایشگاه فیتوشیمی نیز بازدید داشتند.

در این بازدید محبوبه مهربانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز و مسعود بوجار عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، دانشجویان را همراهی کرده و در کنار توضیحات کارشناسان مرکز به ارائه توضیحات تکمیلی پرداخته و به پرسش‌های دانشجویان پاسخ دادند.

برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب «کوله‌پشتی» با موضوع زندگی دانشجویی، از فعالیت‌های جنبی این بازدید بود.

کد مطلب 2199839

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