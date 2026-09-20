تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو وارد فاز جدیدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، روحالله لکعلیآبادی گفت: وزیر بهداشت در با حضور در نشست کمیسیون، توضیحات لازم درباره وضعیت موجود و عملکرد سازمان غذا و دارو ارائه خواهد کرد و بررسیهای لازم نیز در این زمینه انجام میشود.
وی با اشاره به شرایط موجود در حوزه تولید و تامین دارو افزود: باید بپذیریم که متاسفانه شرایط خوبی در زمینه تولید و تامین دارو نداریم و وضعیت دارویی در برخی استانها سرسامآور است؛ بهگونهای که برخی داروها با کمبود شدید و برخی دیگر نیز با کمبود مواجه هستند و این مسئله نگرانیهایی را برای مردم ایجاد کرده است.
لکعلیآبادی ادامه داد: مردم این مشکلات را به نمایندگان مجلس منعکس میکنند و نمایندگان نیز از طریق بازدیدها و نظارتهای میدانی، کمبودها و مشکلات موجود را از نزدیک لمس میکنند، بنابراین اگر مدیریت و پیشبینی مناسبتری صورت میگرفت، شاید امروز با چنین شرایطی مواجه نبودیم.
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به شرایط کشور، افزود: اکنون در شرایط تحریم و جنگ نظامی و اقتصادی قرار داریم و بدون شک این شرایط بر حوزه تولید و تامین دارو نیز تأثیرگذار است اما باید توجه داشت که در گذشته با دستور رهبر شهید، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت اختصاص یافت و میتوانستیم با مدیریت بهتر و استفاده مناسبتر از این منابع، بخشی از نیازهای حوزه دارو را پیشبینی و برای شرایط امروز آمادهتر باشیم.
وی تصریح کرد: اگر از منابعی که در گذشته برای حوزه سلامت اختصاص یافت، استفاده و مدیریت بهتری صورت میگرفت و پیشبینیهای لازم برای تامین دارو انجام میشد، میتوانستیم امروز با مشکلات کمتری مواجه و بخشی از کمبودهای فعلی را نداشته باشیم.
لکعلیآبادی یادآور شد: مجموعه این مسائل باعث شد موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را در دستور کار قرار دهیم تا وزیر بهداشت، مدیران و معاونان مربوطه در این موضوع ورود کنند، توضیحات و پاسخهای لازم را ارائه دهند و ابعاد مختلف مسائل موجود مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: هدف این است که عملکرد و نحوه مدیریت منابع و امکانات در این حوزه بهصورت دقیق بررسی و شفاف شود و ضمن شناسایی نقاط ضعف و مشکلات، مردم نیز در جریان مسائل موجود و اقدامات انجامشده قرار گیرند.
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