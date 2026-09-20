برنامه وزارت بهداشت برای عرضه‌ نان کامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدحسن امامی رضوی گفت: تعداد نانواییهای پخت نان کامل، از ۵۲۳ باب در سال ۱۴۰۲ به یک هزار و ۶۰۱ باب تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
مشاور وزیر بهداشت، با اشاره به اجرای برنامه آرد و نان کامل در کشور، اظهار کرد: بهبود کیفیت و سلامت نان و توسعه برنامه آرد و نان کامل با هدف ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر، در چارچوب سند ملی دانشبنیان امنیت غذا و تغذیه، در اولویت برنامههای دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارد.
وی افزود: در پی ابلاغ «شیوهنامه آرد و نان کامل و نظارت بر آن» به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور، با پیگیریهای صورتگرفته و مشارکت رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی، دبیرخانههای سلامت و امنیت غذایی، معاونتهای بهداشت و غذا و دارو و همکاری سایر دستگاههای ذیربط، اقدامات قابل توجهی برای توسعه برنامه آرد و نان کامل در کشور انجام شده است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: استانهای خوزستان، مرکزی، زنجان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ بهترتیب بیشترین درصد پوشش نانواییهای عرضهکننده نان کامل از مجموع نانواییهای استان را به خود اختصاص دادهاند.
امامی رضوی با اشاره به هدفگذاری انجامشده برای ادامه روند توسعه این برنامه، گفت: بر اساس ظرفیتهای موجود و روند پیشرفت برنامه، هدفگذاری شده است تا پایان سال جاری تعداد نانواییهای عرضهکننده نان کامل در کشور به چهار هزار باب افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد و نتایج حاصل از همکاریهای درونبخشی و بینبخشی در اجرای برنامه طی سال ۱۴۰۴، به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه شده است.
مشاور وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت و راهبری وزیر بهداشت و تقویت همکاری دستگاههای ذیربط، زمینه تسریع در توسعه دسترسی مردم به نان کامل با کیفیت و سالم در سراسر کشور فراهم شود.
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