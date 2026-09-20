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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۳۴

بررسی واردات دارو و تجهیزات با پول صادرات گاز

بررسی واردات دارو و تجهیزات با پول صادرات گاز

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی موضوع تامین دارو با استفاده از محل صادرات گاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست وبیناری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اخیرا وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه درباره نحوه دریافت درآمد حاصل از صادرات گاز ایران اعلام کرده است که این منابع مستقیما به تهران پرداخت نمی‌شود و در حسابی تحت نظارت نگهداری می‌شود.

وی افزود: بر اساس این توضیحات، ایران امکان استفاده از این منابع را دارد، اما استفاده از آن در چارچوب مشخص و برای خرید کالاهای مجاز انجام می‌شود؛ بنابراین باید این موضوع به صورت جدی بررسی شود و شورای عالی امنیت ملی نیز نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

اسحاقی ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز گذشته به این درآمدها ورود جدی کرد و مقرر شد موضوع از سوی کمیسیون بهداشت و درمان به شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر متولیان امر منتقل و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: نباید اجازه داد درباره منابع ملی هر طور که خواستند تصمیم‌گیری کنند و لازم است سازوکار موجود درباره درآمدهای حاصل از صادرات گاز ایران و نحوه دسترسی کشور به این منابع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

اسحاقی یادآور شد: بر اساس توضیحات مطرح‌ شده، درآمد حاصل از فروش گاز ایران در ترکیه در اختیار سازوکاری قرار دارد که امکان انتقال آزادانه آن به ایران را محدود می‌کند و منابع تنها برای پرداخت‌های مورد تایید، از جمله خرید کالاهایی مانند دارو و مواد غذایی، قابل استفاده است.

وی افزود: محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از صادرات انرژی می‌تواند برای تامین کالاهای اساسی و به ویژه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی اثرگذار باشد، چرا که تأمین دارو و کالاهای پزشکی تا حدی به امکان دسترسی به منابع ارزی و انجام پرداخت‌های خارجی وابسته است.

اسحاقی یادآور شد: اظهارات مقام ترکیه‌ای بار دیگر بحث درباره نحوه دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از صادرات گاز و محدودیت‌های موجود بر انتقال این منابع را مطرح کرده است؛ موضوعی که در حوزه سلامت از این جهت اهمیت دارد که می‌توان از این ظرفیت برای تامین نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی کشور استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اگر امکان استفاده از این منابع برای واردات کالاهای مجاز وجود دارد، باید از این ظرفیت استفاده کنیم و به جای آنکه صرفاً منابع برای کالاهای دیگر اختصاص پیدا کند، تامین کالاهای اساسی و کالاهای سلامت‌محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تامین دارو باید در اولویت قرار گیرد، گفت: اگر بخواهد این چرخه در دستور کار دولت قرار بگیرد، باید دارو و تجهیزات پزشکی را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم کمبودهای دارویی کشور را از این محل جبران کنیم؛ بر تامین دارو تاکید دارم و معتقدم دارو باید در دستور کار اصلی قرار گیرد.

اسحاقی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی در واردات اقلام سلامت‌محور، افزود: هرگونه دارو و مواد غذایی که وارد کشور می‌شود باید با دقت و هوشیاری مورد توجه قرار گیرد و حواسمان به انجام عملیات‌های بیوتروریسم احتمالی دشمن باشد؛ بنابراین باید در این زمینه هوشمند و آگاه عمل کنیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته از برخی کشورها و شرکت‌ها واردات دارو انجام شده است و اگر قرار باشد این چرخه در دستور کار دولت قرار گیرد و از منابع حاصل از صادرات برای تامین کالاهای اساسی و سلامت استفاده شود، باید موضوع تهدیدهای بیوتروریستی و ملاحظات امنیتی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

اسحاقی تصریح کرد: تایید این چرخه و تعیین سازوکار استفاده از این منابع بر عهده دولت، شورای عالی امنیت ملی و سران قوا است و کمیسیون بهداشت و درمان نیز در جایگاه نظارتی خود موضوع را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در جلسه نسبت به هشدارهای مطرح‌شده و همچنین اخذ گزارش‌های لازم درباره اینکه دولت طی یک سال گذشته در این خصوص چه اقداماتی انجام داده است، بحث و گفت‌وگو شد.

اسحاقی ادامه داد: همچنین درباره برنامه دولت برای این چرخه و اینکه آیا می‌توان از این منابع برای جبران کمبود دارو استفاده کرد، بحث شد و مقرر شد گزارش‌های لازم در این خصوص دریافت شود تا مشخص شود دولت چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای برای استفاده از این ظرفیت دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در نهایت مقرر شد رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، در این خصوص مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه به عنوان سران قوا داشته باشد تا موضوع نحوه دسترسی و استفاده از این منابع و ظرفیت آن برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به صورت جدی پیگیری شود.

کد مطلب 6952136
حبیب احسنی پور

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