بررسی واردات دارو و تجهیزات با پول صادرات گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست وبیناری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اخیرا وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه درباره نحوه دریافت درآمد حاصل از صادرات گاز ایران اعلام کرده است که این منابع مستقیما به تهران پرداخت نمی‌شود و در حسابی تحت نظارت نگهداری می‌شود.

وی افزود: بر اساس این توضیحات، ایران امکان استفاده از این منابع را دارد، اما استفاده از آن در چارچوب مشخص و برای خرید کالاهای مجاز انجام می‌شود؛ بنابراین باید این موضوع به صورت جدی بررسی شود و شورای عالی امنیت ملی نیز نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

اسحاقی ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه روز گذشته به این درآمدها ورود جدی کرد و مقرر شد موضوع از سوی کمیسیون بهداشت و درمان به شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر متولیان امر منتقل و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: نباید اجازه داد درباره منابع ملی هر طور که خواستند تصمیم‌گیری کنند و لازم است سازوکار موجود درباره درآمدهای حاصل از صادرات گاز ایران و نحوه دسترسی کشور به این منابع به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

اسحاقی یادآور شد: بر اساس توضیحات مطرح‌ شده، درآمد حاصل از فروش گاز ایران در ترکیه در اختیار سازوکاری قرار دارد که امکان انتقال آزادانه آن به ایران را محدود می‌کند و منابع تنها برای پرداخت‌های مورد تایید، از جمله خرید کالاهایی مانند دارو و مواد غذایی، قابل استفاده است.

وی افزود: محدودیت دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از صادرات انرژی می‌تواند برای تامین کالاهای اساسی و به ویژه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی اثرگذار باشد، چرا که تأمین دارو و کالاهای پزشکی تا حدی به امکان دسترسی به منابع ارزی و انجام پرداخت‌های خارجی وابسته است.

اسحاقی یادآور شد: اظهارات مقام ترکیه‌ای بار دیگر بحث درباره نحوه دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از صادرات گاز و محدودیت‌های موجود بر انتقال این منابع را مطرح کرده است؛ موضوعی که در حوزه سلامت از این جهت اهمیت دارد که می‌توان از این ظرفیت برای تامین نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی کشور استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اگر امکان استفاده از این منابع برای واردات کالاهای مجاز وجود دارد، باید از این ظرفیت استفاده کنیم و به جای آنکه صرفاً منابع برای کالاهای دیگر اختصاص پیدا کند، تامین کالاهای اساسی و کالاهای سلامت‌محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تامین دارو باید در اولویت قرار گیرد، گفت: اگر بخواهد این چرخه در دستور کار دولت قرار بگیرد، باید دارو و تجهیزات پزشکی را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم کمبودهای دارویی کشور را از این محل جبران کنیم؛ بر تامین دارو تاکید دارم و معتقدم دارو باید در دستور کار اصلی قرار گیرد.

اسحاقی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات امنیتی در واردات اقلام سلامت‌محور، افزود: هرگونه دارو و مواد غذایی که وارد کشور می‌شود باید با دقت و هوشیاری مورد توجه قرار گیرد و حواسمان به انجام عملیات‌های بیوتروریسم احتمالی دشمن باشد؛ بنابراین باید در این زمینه هوشمند و آگاه عمل کنیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته از برخی کشورها و شرکت‌ها واردات دارو انجام شده است و اگر قرار باشد این چرخه در دستور کار دولت قرار گیرد و از منابع حاصل از صادرات برای تامین کالاهای اساسی و سلامت استفاده شود، باید موضوع تهدیدهای بیوتروریستی و ملاحظات امنیتی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

اسحاقی تصریح کرد: تایید این چرخه و تعیین سازوکار استفاده از این منابع بر عهده دولت، شورای عالی امنیت ملی و سران قوا است و کمیسیون بهداشت و درمان نیز در جایگاه نظارتی خود موضوع را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در جلسه نسبت به هشدارهای مطرح‌شده و همچنین اخذ گزارش‌های لازم درباره اینکه دولت طی یک سال گذشته در این خصوص چه اقداماتی انجام داده است، بحث و گفت‌وگو شد.

اسحاقی ادامه داد: همچنین درباره برنامه دولت برای این چرخه و اینکه آیا می‌توان از این منابع برای جبران کمبود دارو استفاده کرد، بحث شد و مقرر شد گزارش‌های لازم در این خصوص دریافت شود تا مشخص شود دولت چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای برای استفاده از این ظرفیت دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در نهایت مقرر شد رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، در این خصوص مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه به عنوان سران قوا داشته باشد تا موضوع نحوه دسترسی و استفاده از این منابع و ظرفیت آن برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به صورت جدی پیگیری شود.