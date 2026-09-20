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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

فاطمه صادقی از کسب مدال بازماند

فاطمه صادقی از کسب مدال بازماند

فاطمه صادقی در رقابت‌های کاتای بانوان بازی‌های آسیایی ناگویا از کسب مدال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا از صبح امروز (یکشنبه 29 شهریور) در سالن تویوهوشی با برگزاری رقابت‌های کاتای انفرادی بانوان آغاز شد.

فاطمه صادقی نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود.

او ابتدا مونسیچا ساکولراتاناتارا از تایلند را ۵ بر صفر شکست داد، اما در ادامه با همین نتیجه مقابل گریس لایو، از هنگ‌کنگ مغلوب شد.

با راهیابی این کاتارو به فینال بازی‌های آسیایی، فاطمه صادقی به جدول شانس‌مجدد رفت تا برای کسب مدال برنز به مبارزاتش ادامه می دهد.

فاطمه صادقی در دیدار رده‌بندی رقابت‌های کاتای بانوان به مصاف چین‌هوی شوان از چین تایپه رفت و با نتیجه چهار بر یک مغلوب حریف خود شد و از کسب مدال بازماند.

مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک از نزدیک نظاره‌گر عملکرد ملی‌پوش کشورمان در رقابت‌های امروز بود.

کد مطلب 6952139

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