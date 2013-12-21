کشف 66 فقره سرقت با دستگیری 21 سارق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن در قزوین، ماموران انتظامی شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



وی ادامه داد: با تلاش ماموران کلانتری 13 قزوین یک سارق سابقه‌دار شناسایی و دستگیر شد و متهم نیز در بازجویی پلیس به ارتکاب 30 فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن معترف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: ماموران کلانتری 12 قزوین نیز روز گذشته با دستگیری یک سارق داخل خودرو موفق به کشف 14 فقره از این نوع سرقت در این شهرستان شدند.



دارایی عنوان کرد: در اقدام دیگری با دستگیری 2 سارق داخل خودرو از سوی ماموران انتظامی شهرستان البرز، 2 مورد سرقت قطعات خودرو در این شهرستان کشف شد.



این مسئول ادامه داد: همچنین با تلاش ماموران پلیس آگاهی قزوین در هفته گذشته پنج سارق خودرو نیز شناسایی و دستگیر شدند که در این اقدام پنج دستگاه خودروی مسروقه کشف شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین دستگیری 6 سارق از سوی ماموران انتظامی شهرستان البرز را از دیگر اقدامات پلیس در این مدت عنوان کرد و افزود: متهمان در بازجویی پلیس به ارتکاب سه فقره سرقت اماکن خصوصی، 2 مورد سرقت منزل و 2 فقره سرقت مغازه معترف شدند.



دارایی تصریح کرد: مأموران کلانتری 14 قزوین نیز با دستگیری دو سارق موفق به کشف دو مورد سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره در این شهرستان شدند.



این مسئول دستگیری سه سارق و کشف پنج فقره سرقت موتورسیکلت از سوی مأموران انتظامی شهرستان تاکستان را از دیگر اقدامات پلیس در هفته گذشته برشمرد.