  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۵

کشف 66 فقره سرقت با دستگیری 21 سارق در قزوین

کشف 66 فقره سرقت با دستگیری 21 سارق در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری 21 سارق و کشف 66 فقره سرقت در هفته گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن در قزوین، ماموران انتظامی شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: با تلاش ماموران کلانتری 13 قزوین یک سارق سابقه‌دار شناسایی و دستگیر شد و متهم نیز در بازجویی پلیس به ارتکاب 30 فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن معترف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: ماموران کلانتری 12 قزوین نیز روز گذشته با دستگیری یک سارق داخل خودرو موفق به کشف 14 فقره از این نوع سرقت در این شهرستان شدند.

دارایی عنوان کرد: در اقدام دیگری با دستگیری 2 سارق داخل خودرو از سوی ماموران انتظامی شهرستان البرز، 2 مورد سرقت قطعات خودرو در این شهرستان کشف شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین با تلاش ماموران پلیس آگاهی قزوین در هفته گذشته پنج سارق خودرو نیز شناسایی و دستگیر شدند که در این اقدام پنج دستگاه خودروی مسروقه کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین دستگیری 6 سارق از سوی ماموران انتظامی شهرستان البرز را از دیگر اقدامات پلیس در این مدت عنوان کرد و افزود: متهمان در بازجویی پلیس به ارتکاب سه فقره سرقت اماکن خصوصی، 2 مورد سرقت منزل و 2 فقره سرقت مغازه معترف شدند.

دارایی تصریح کرد: مأموران کلانتری 14 قزوین نیز با دستگیری دو سارق موفق به کشف دو مورد سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره در این شهرستان شدند.

این مسئول دستگیری سه سارق و کشف پنج فقره سرقت موتورسیکلت از سوی مأموران انتظامی شهرستان تاکستان را از دیگر اقدامات پلیس در هفته گذشته برشمرد.

کد مطلب 2200034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها