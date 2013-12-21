کشف 66 فقره سرقت با دستگیری 21 سارق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن در قزوین، ماموران انتظامی شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: با تلاش ماموران کلانتری 13 قزوین یک سارق سابقهدار شناسایی و دستگیر شد و متهم نیز در بازجویی پلیس به ارتکاب 30 فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن معترف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: ماموران کلانتری 12 قزوین نیز روز گذشته با دستگیری یک سارق داخل خودرو موفق به کشف 14 فقره از این نوع سرقت در این شهرستان شدند.
دارایی عنوان کرد: در اقدام دیگری با دستگیری 2 سارق داخل خودرو از سوی ماموران انتظامی شهرستان البرز، 2 مورد سرقت قطعات خودرو در این شهرستان کشف شد.
این مسئول ادامه داد: همچنین با تلاش ماموران پلیس آگاهی قزوین در هفته گذشته پنج سارق خودرو نیز شناسایی و دستگیر شدند که در این اقدام پنج دستگاه خودروی مسروقه کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین دستگیری 6 سارق از سوی ماموران انتظامی شهرستان البرز را از دیگر اقدامات پلیس در این مدت عنوان کرد و افزود: متهمان در بازجویی پلیس به ارتکاب سه فقره سرقت اماکن خصوصی، 2 مورد سرقت منزل و 2 فقره سرقت مغازه معترف شدند.
دارایی تصریح کرد: مأموران کلانتری 14 قزوین نیز با دستگیری دو سارق موفق به کشف دو مورد سرقت ساختمانهای نیمهکاره در این شهرستان شدند.
این مسئول دستگیری سه سارق و کشف پنج فقره سرقت موتورسیکلت از سوی مأموران انتظامی شهرستان تاکستان را از دیگر اقدامات پلیس در هفته گذشته برشمرد.
قزوین- خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری 21 سارق و کشف 66 فقره سرقت در هفته گذشته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دارایی در این باره اظهارداشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن در قزوین، ماموران انتظامی شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
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