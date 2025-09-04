  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۵

دستگیری عاملان نزاع و قدرت‌نمایی در فضای مجازی

در پی انتشار فیلمی از نزاع دسته‌جمعی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد توسط یکی از اراذل و اوباش، موضوع به‌سرعت در دستور کار مأموران پایگاه دوم پلیس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار فیلمی از نزاع دسته‌جمعی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد توسط یکی از اراذل و اوباش معروف به «یوخدی» در فضای مجازی، موضوع به‌سرعت در دستور کار مأموران پایگاه دوم پلیس قرار گرفت.

مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بهره‌گیری از منابع و مخبرین و رصدهای فنی، موفق به شناسایی سه نفر از عوامل اصلی این درگیری شدند.

متهمان در سه عملیات جداگانه در محدوده غرب تهران دستگیر و پس از انتقال به مقر انتظامی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگیرشدگان در بازجویی‌ها به اقدامات شرارت‌آمیز خود اعتراف کردند.

کد خبر 6579397

    • ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ببرید سر زمین کشاورزی نفری یک داس بدهید دستشان گندم را مثل آن قدیم درو کنند صبح تا شب با یک تکه نان ماست با آب گرم جرمشان ۵ سال این باشد

