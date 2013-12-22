دستور انگلیس به 2 غول نفتی اروپا/ دلارهای نفت و گازی ایران بلوکه شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با کسری شدید گاز طبیعی در انگلیس و کاهش سطح ذخیره سازی گاز در این کشور عضو اتحادیه اروپا، دولت لندن برای آغاز تولید گاز از میدان رهوم که سهام آن بین شرکت ملی نفت ایران و برتیش پترولیوم انگلیس مشترک بوده، چراغ سبز نشان داده است.



گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که انگلیس به دلیل کاهش حجم ذخیره سازی گاز حتی مجبور به واردات گاز طبیعی و خرید محموله‌های ال.ان.جی شده است.



از این رو تولید گاز از میدان فراساحلی رهوم که از سال 2010 میلادی تاکنون در دریای شمال متوقف شده بود، به دلیل کمبود شدید گاز انگلیس در فصل زمستان تا چند هفته آینده از سرگرفته خواهد شد.



از سوی دیگر دولت لندن تاکید کرده است: با وجود آغاز تولید گاز از میدان مشترک ایران و انگلیس، اما منابع مالی متعلق به شرکت ملی نفت ایران از محل استخراج گاز از این میدان تا اطلاع ثانوی در حسابی بلوکه خواهد شد.



دلارهای گازی شرکت ملی نفت ایران در حالی توسط انگلیس تا اطلاع ثانوی غیر قابل دسترس و بلوکه شده است که هم اکنون ایران از شرکت انگلیسی – هلندی شل هم بیش از دو میلیارد دلار به دلیل فروش نفت طلب دارد.



پیش از این با وجود تصویب تحریم‌های نفتی در کاخ سفید و اتحادیه اروپا، شرکت برتیش پترولیوم انگلیس نسبت به مشارکت با شرکت ملی نفت ایران در میدان گازی شاه دنیز جمهوری آذربایجان هم از گزند تحریم‌ها معاف شده بود.



علاوه بر این، دو طول دو سال گذشته تاکنون با وجود تحریم صادرات نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اما شرکت‌های انی ایتالیا و استات اویل هیدروی نروژ با مصوبات اتحادیه اروپا از تحریم ایران معاف و هم اکنون محموله‌های نفت و گازمایع ایران به دلیل بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل به این شرکت‌ها عرضه می‌شود.



به گزارش مهر، میدان رهوم در سال ١٩٧٧ میلادی در دریای شمال و در ٣٩٠ کیلومتری شمال شرق آبردین کشف شد و توسعه آن به صورت سرمایه گذاری مشارکتی بین ایران و شرکت بی.پی انگلیس در دستور کار قرار گرفت به نحوی که ٥٠ درصد سهم در اختیار برتیش پترولیوم به عنوان توسعه‌دهنده و ٥٠ درصد سهم در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده شد.



تولید گاز از این میدان از سال ۲٠٠۵ تا ۲٠١٠ میلادی روزانه حدود ٤,٥ میلیون متر مکعب بوده است که در سال ۲٠١٠ دولت انگلستان به دلیل اعمال تحریم علیه ایران، تولید گاز از این میدان را متوقف کرد.



گاز رهوم توسط سه حلقه چاه تولید و از خط لوله جریانی ۸ اینچ به چند راهه مرکزی زیر دریا فرستاده می‌شود و از آنجا به وسیله خط لوله ١٦ اینچی به طول ۴۴ کیلومتر به سکوی فرآورشی Bruce که راهبری آن در دست شرکت BP است، ارسال می‌شود.