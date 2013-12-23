اعضای کمیته نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک طی نشست اخیر خود که هفته گذشته برگزار شد، علاوه بر موضوع بررسی آیین‎‌نامه انتخاباتی و تصویب آن، در مورد انتخاب اعضای کمیته نظارت بر جریان انتخابات نیز تصمیم‌گیری کرده و به جمع بندی نهایی رسیدند.

کمیته نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک متشکل از پنج نفر است که شامل یک نفر از اعضای هیات اجرایی، دو نفر از اعضای مجمع که عضو هیات اجرایی نباشد همراه با رئیس کمیسیون حقوقی و مدیرکل حراست کمیته ملی المپیک است.

بر این اساس و طبق تصمیم اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، احمد ناطق نوری (عضو هیات اجرایی)، لطفعلی پورکاظمی (عضو مجمع که از عضو هیات اجرایی نیست)، نادر شکری (رئیس کمیسیون حقوقی) و حسین احمدیان (مدیر کل حراست) ترکیب کمیته نظارت بر انتخابات را تشکیل می‌دهند. البته نفر پنجم این کمیته انتخاب شده و قرار است فردا سه شنبه و پس از نشست هیات اجرایی معرفی شود.

قرار است محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک احکام مربوط به هر یک از این افراد را به صورت جداگانه صادر کند.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 30 دی‌ماه برگزار خواهد شد. مهلت ثبت‌نام از کاندیداهای این مجمع از روز شنبه به صورت رسمی آغاز شد و تا 14 دی‌ماه یعنی 15 روز کاری ادامه خواهد داشت.