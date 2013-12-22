آثار پویانمایی جشنواره جام جم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "اجل معلق" به کارگردانی شیوا ممتحن، "آریو" (افسانه سرزمین گوهران) به کارگردانی مجید شاکری، "بز و بزغاله ها" به تهیه کنندگی و کارگردانی مرجان کشانی، "بانی و نانی 2" به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد رضا نجفی امامی، "پهلوانان 2" به کارگردانی سیاوش زرین آبادی، "حاکم و حاتم" به کارگردانی صمد غلامزاده، "داستان‌های ایرانی برای کودکان" به تهیه‌کنندگی شهاب کسرایی، "نمکی و مار عینکی" به کارگردانی علیرضا فرمانی، "شکرستان 91" به تهیه کنندگی سید مسعود صفوی، "داستان زال" به کارگردانی اسفندیار احمدیه، "وال استریت" به کارگردانی فرنوش عابدی و ... از جمله آثار حاضر در مرحله داوری انیمیشن است.

همچنین از دیگر آثاری که داوری می شود می توان به ماجراهای "سمنو و شقاقل"، "ماجرای کد خدا"، "مینا و پلنگ"، "مورچه و کاموار"، "میچکا"، "مدرسه ای در جنگ"، "ماهیگیر"، "مترسک"، "نان و گل"، "نگین هفت دریا"، "راز جنگل شفا"، "دره زنجفیل"، "شاپرک"، "رستوران جنگل"، "اشعار ایرانی برای کودکان ایرانی"(قصه های جورواجور)، "آقای مهربان"، "بوم رنگ"، "بیشه مثلها"، "به کودکان توجه کن" و ... اشاره کرد.

آثار پویانمایی سومین جشنواره جام جم در چهار دسته فیلم تلویزیونی، فیلم کوتاه، میان برنامه و مجموعه های پویانمایی به طور جداگانه داوری خواهد شد.



مهمترین معیار برای داوری آثار جذابیت در محتوا و شکل و فرم و تکنیک است. برای داوران محتوا و همچنین خلاقیت در تکنیک و شکل آثار به یک اندازه مهم است. مهم ترین شاخص امتیاز دهی به آثار هم فیلمنامه، کارگردانی، طراحی فضا، طراحی شخصیت، انیمیت، متحرک سازی، صدا و موسیقی و جلوه های ویژه بصری است.



داوری آثار پویانمایی جشنواره به محمد مهدی قاسمی، محمد میرکیانی، امیر محمد دهستانی، بهرام عظیمی، ناصر گل محمدی، محمد رحیم لیوانی و اسماعیل شرعی سپرده شده و دبیری این بخش نیز بر عهده حسین ساری است.