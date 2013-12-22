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۱ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

آثار پویانمایی جشنواره جام جم اعلام شد

آثار پویانمایی جشنواره جام جم اعلام شد

فهرست آثار پویانمایی حاضر در مرحله داوری سومین جشنواره تلویزیونی جام جم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "اجل معلق" به کارگردانی شیوا ممتحن، "آریو" (افسانه سرزمین گوهران) به کارگردانی مجید شاکری، "بز و بزغاله ها" به تهیه کنندگی و کارگردانی مرجان کشانی، "بانی و نانی 2" به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد رضا نجفی امامی، "پهلوانان 2" به کارگردانی سیاوش زرین آبادی، "حاکم و حاتم" به کارگردانی صمد غلامزاده، "داستان‌های ایرانی برای کودکان" به تهیه‌کنندگی شهاب کسرایی، "نمکی و مار عینکی" به کارگردانی علیرضا فرمانی، "شکرستان 91" به تهیه کنندگی سید مسعود صفوی، "داستان زال" به کارگردانی اسفندیار احمدیه، "وال استریت" به کارگردانی فرنوش عابدی و ... از جمله آثار حاضر در مرحله داوری انیمیشن است.

همچنین از دیگر آثاری که داوری می شود می توان به ماجراهای "سمنو و شقاقل"، "ماجرای کد خدا"، "مینا و پلنگ"، "مورچه و کاموار"، "میچکا"، "مدرسه ای در جنگ"، "ماهیگیر"، "مترسک"، "نان و گل"، "نگین هفت دریا"، "راز جنگل شفا"، "دره زنجفیل"، "شاپرک"، "رستوران جنگل"، "اشعار ایرانی برای کودکان ایرانی"(قصه های جورواجور)، "آقای مهربان"، "بوم رنگ"، "بیشه مثلها"، "به کودکان توجه کن" و ... اشاره کرد.

آثار پویانمایی سومین جشنواره جام جم در چهار دسته فیلم تلویزیونی، فیلم کوتاه، میان برنامه و مجموعه های پویانمایی به طور جداگانه داوری خواهد شد.

مهمترین معیار برای داوری آثار جذابیت در محتوا و شکل و فرم و تکنیک است. برای داوران محتوا و همچنین خلاقیت در تکنیک و شکل آثار به یک اندازه مهم است. مهم ترین شاخص امتیاز دهی به آثار هم فیلمنامه، کارگردانی، طراحی فضا، طراحی شخصیت، انیمیت، متحرک سازی، صدا و موسیقی و جلوه های ویژه بصری است.

داوری آثار پویانمایی جشنواره به محمد مهدی قاسمی، محمد میرکیانی، امیر محمد دهستانی، بهرام عظیمی، ناصر گل محمدی، محمد رحیم لیوانی و اسماعیل شرعی سپرده شده و دبیری این بخش نیز بر عهده حسین ساری است.

کد مطلب 2200803

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