رهبر کره شمالی در هنگام صدور دستور اعدام نامتعادل بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یومیوری شیمبون، "کیم یونگ اون" رهبر کره شمالی از فرمان اعدام یکی از مقامات بلندپایه این کشور و نزدیکان وی ناخرسند است. به نوشته این روزنامه ژاپنی کیم در زمانی که فرمان اعدام "یانگ سونگ" را صادر کرده مست بوده است.

این مقام بلندپایه کره شمالی که شوهر عمه رهبر این کشور نیز بود، پیش از اعدام از تمام سمت های نظامی و اجرایی برکنار شده و در اوایل ماه گذشته میلادی به همراه هشت نفر از نزدیکانش اعدام شد. به نوشته این روزنامه در زمان اجرای این حکم نزدیکان یانگ از این تصمیم رهبر کره شمالی شوکه شده اند. این موضوع در مکالمات تلفنی آنها با دوستان خارج نشینشان که توسط سازمان اطلاعات کره جنوبی شنوده شده، بیان شده است.

به تازگی نیز روزنامه دیلی میل با اشاره به بازداشت صدها نفر از خویشاوندان شوهر عمه اعدام شده رهبر کره شمالی از انتقال این افراد به اردوگاه‌ های کار اجباری زندانیان سیاسی خبر داد و نوشت که مجازات اعضای فرد محکوم نیز یک قانون در کره شمالی است.

گفتنی است جانگ سونگ تائک مدتها به عنوان مرد شماره دو کره شمالی به شمار می رفت و هنگام واگذاری قدرت به کیم‌ جونگ اون٬ همراه و کمک او بود که به خاطر اتهامات فساد، فحشا، سوء مدیریت سیستم مالی کشور و قاچاق مواد مخدر اعدام شد.