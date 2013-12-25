برخورد قانونی با نانوایی های متخلف نهاوند تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی عصر سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت فعالیت نانوایی های نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: مهمترین اعتراض به نحوه خدمات رسانی نانوایی ها تعطیلی زودهنگام، رعایت نکردن ساعت کار، عدم پخت نان، وزن کم و عدم کیفیت نان است.

مولوی با بیان اینکه نانوایی موظف به پخت نان طبق ساعات اعلام شده و رعایت آن هستند گفت: در صورتی که واحد نانوایی این مهم را رعایت نکند با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: با سهمیه بندی شدن مجدد آرد ساعات کاری نانوایی ها، روزهای تعطیل، وزن و کیفیت نان سا ماندهی شده است و در هر واحد نانوایی نصب خواهد شد و مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در موارد فوق می توانند به واحد بازرسی اداره صنعت و معدن و تجارت و یا فرمانداری نهاوند اطلاع دهند.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: در زمان طراحی، تدوین و اجرای هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهمترین اولویت‌های این طرح افزایش کیفیت نان بود به همین خاطر یارانه نان به مردم ارائه شده و به دنبال افزایش قیمت نان انتظار این است که نانوایان محصول با کیفیتی به مردم ارائه دهند.

انجام 540 بازرسی از نانوایی های نهاوند در 9 ماهه امسال

مجتبی مولوی بیان داشت: به دنبال درخواست‌های مردم، شکایات و گلایه‌های آنها طرح تشدید نظارت بر عملکرد نانوایی‌های شهرستان نهاوند تشدید شده است که در طول 9 ماه گذشته 540 مورد بازرسی از نانوایی های نهاوند صورت گرفت و 143 واحد نانوایی متخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مولوی افزود: : با توجه به جایگاه نان در سفره‌های مردم به‌ویژه مردم کم‌درآمد، برخورد قانونی و قاطع با نانوایی‌های متخلف به‌ ویژه آنهایی که نان بی‌کیفیت به مردم داده و یا گران‌فروشی و کم‌فروشی می‌کنند، می‌شود.

وی با اشاره به نقش مردم در تحقق اهداف نظارتی بر نانوایی‌های شهرستان نهاوند گفت: مردم باید بازرسان و ماموران ما را در اجرای طرح تشدید نظارت‌ها یاری کرده و مطمئن باشند که گزارش‌ها و اطلاعات آن‌ها از نانوایی‌های متخلف در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.