پیکان قهرمانی نیم فصل را به باریج اسانس هدیه کرد/ ادامه روزهای سخت متین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال در حالی سه‌شنبه شب برگزار شد که تیم باریج اسانس کاشان در پایان این دور از مسابقات قهرمانی خود را در نیم فصل اول مسجل کرد و این عنوان را مدیون پیکان تهران است. پیکانی‌ها با ثبت دومین باخت متوالی تیم متین ورامین زمینه‌های قهرمانی تیم باریج اسانس کاشان را فراهم کردند. این در شرایطی است که هنوز تیم‌ها دیدارهای معوقه هفته پنجم را پیش روی دارند.

مهمترین اتفاقی که در دیدارهای سه‌شنبه شب رخ داد به شکست خانگی متین ورامین برابر پیکان تهران باز می‌گردد. اینکه شاگردان بانیولی در خانه خود حتی یک امتیاز هم از بازیکنان با تجربه پیکان نگیرند، جالب توجه است. پیکان که از شرایط نامساعد روحی حریف بعد از شکست هفته گذشته در زاهدان خبر داشت، تنها در ست نخست را به حریف واگذار کرد ولی پس از آن در سه ست متولی اوضاع را کاملا مطابق خواسته خود پیش برد و به 3 امتیاز ارزشمند این بازی دست یافت.

با این نتیجه متین نه تنها شانس قهرمانی نیم فصل را از دست داد که به رده سوم نیز سقوط کرد. سرمربی ایتالیایی متین که روزهای سخت خود را در لیگ برتر ایران تجربه می‌کند، قبل از هر چیزی باید به لحاظ روحی تیمش را از تقویت کند تا از بحران نجات پیدا کند.

اتفاق بزرگ دیگر این هفته را تیم میزان مشهد رقم زد. این تیم که در تبریز برابر شهرداری این شهر قرار گرفته بود با ارایه یک بازی منسجم شاگردان معدنی را مقهور خود کرد و با کسب 3 امتیاز غیرمنتظره خود را تا رده دوم جدول رده‌بندی بالا کشید. میزان مشهد اگر این روند را در ادامه لیگ حفظ کند یکی از تیم‌هایی خواهد بود که باید روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد. البته باید صبر کرد و عملکرد این تیم را در دور برگشت مسابقات مورد ارزیابی قرار داد.

در آمل تیم شهرداری زاهدان مقابل میزبان خود کاله یک امتیاز گرفت و اگر کمی خوش شانس بود می‌توانست یک شگفتی دیگ را بعد از برتری مقابل متین رقم بزند ولی در ست پنجم اسیر تجربه بازیکنان کاله شد. با این حال به نظر می‌رسد یک امتیاز هم برای نماینده زاهدان چندان بد نباشد.

برای باریج اسانس بردن تیم بازرگانی گنبد در خانه چندان دشوار نبود و این تیم با انگیزه بالایی که داشت این اتفاق را رقم زد. هر چند که مصطفی کارخانه سرمربی باریج اسانس به خاطر از دست دادن یک ست کمی ناراحت به نظر می‌رسید ولی کسب هر سه امتیاز این بازی باعث شد تا کاشانی‌ها با وجود در پیش داشتن یک بازی معوقه قهرمانی خود در نیم فصل نخست را مسجل کنند.

در تهران تیم سایپا خیلی تلاش کرد تا به ناکامی‌های خود در این فصل پایان دهد و با شکست نوین کشاورز روحیه بهتری برای آینده پیدا کند ولی بار دیگر زور این تیم به حریف خود در لیگ برتر نرسید تا مدعی سنتی قهرمانی در لیگ برتر همچنان در قعر جدول بدترین روزهای تاریخ خود را تجربه کند.

شهرداری ارومیه هم با کادر فنی جدید خود برابر آلومینیم بندرعباس به 3 امتیاز خانگی دست یافت تا کمی به شرایط خود سر و سامان دهد. آلومینیم هم مثل سایپا برای فرار از سقوط باید هرچه سریع‌تر فکری به حال خود کند. هر چند با آمدن شهنازی این تیم بهتر بازی می‌کند ولی همچنان در امتیازگیری اوضاع خوبی ندارد.

نتایج کامل هفته یازدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* شهرداری تبریز یک - میزان مشهد 3 (22 - 25، 25 - 18، 23 - 25 و 23 - 25)

* شهرداری ارومیه 3 - المهدی بندرعباس یک (23 - 25، 25 - 21، 25 - 15 و 25 - 20)

* باریج اسانس کاشان 3 - جواهری گنبد یک (25 - 19، 25 - 20، 23 - 25 و 25 - 20)

* کاله مازندران 3 - شهرداری زاهدان 2 (22 - 25، 27 - 25، 23 - 25، 25 - 22 و 15 - 9)

* نوین کشاورز 3- سایپا 2 (21 - 25، 27 - 25، 23 - 25، 25 - 22 و 15 - 9)

* متین ورامین یک – پیکان تهران 3 (25 - 22، 17 - 25، 23 - 25 و 22 - 25)

جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال:

1- باریج اسانس کاشان 24 امتیاز

2- میزان مشهد 20 امتیاز

3- متین ورامین 19 امتیاز

4- پیکان تهران 18 امتیاز

5- کاله آمل 16 امتیاز

6- شهرداری تبریز 15 امتیاز(معدل 0.95)

7- شهرداری ارومیه 15 امتیاز(معدل 0.95)

8- نوین کشاورز تهران 13 امتیاز

9- بازرگانی گنبد 12 امتیاز(معدل 0.75)

10- شهرداری زاهدان 12 امتیاز(معدل 0.72)

11- آلومینیم المهدی بندرعباس 10 امتیاز

12- سایپا البرز 6 امتیاز