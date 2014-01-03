به گزارش خبرنگار مهر، آزمایش دوپینگ از بازیکنان شاغل در لیگ برتر والیبال از دور برگشت اجرایی خواهد شد. این تصمیمی بود که از قبل اتخاذ شده و حالا رئیس سازمان لیگ والیبال از حضور افسران دوپینگ در مسابقات از آغاز دور برگشت خبر داده است.

منوچهر پورحسن در این باره افزود: در مرحله برگشت از هر تیم دو بازیکن برای آزمایش دوپینگ انتخاب خواهند شد و این قانون برای تمامی تیم‌ها صادق است و توسط کمیته اجرا می‌شود.

وی درباره میزان رضایت از برگزاری دور رفت لیگ برتر والیبال تصریح کرد: دور رفت با نظم خوبی برگزار شد که این نظم نتیجه تلاش باشگاه‌ها، بازیکنان، عوامل اجرایی فدراسیون والیبال و نیروی انتظامی است که جا دارد در اینجا از همه آنان تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم این روند در دور برگشت نیز ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تصریح کرد: در مجموع در دور رفت 66 بازی برگزار شد که نتایج بسیار نزدیکی داشت و رقابتها با حساسیت خاصی برگزار شد. شاید تنها در پنج درصد این بازی‌ها برخی ناهماهنگی ناخواسته به وجود آمده باشد، اما نحوه برگزاری مسابقات رضایت‌مند بوده است.

وی به برگزاری رقابتهای در دور برگشت در ساعت 16 اشاره کرد و گفت: تنها در دو استان و آن هم در دو هفته اول و دوم دور برگشت بازی‌هایشان ساعت 17 برگزار خواهد شد، اما بنا داریم دیگر بازی‌ها در ساعت 16 برگزار شود. مگر شرایط خاصی پیش آید که مجبور به تغییر زمان برگزاری بازی شویم.

پورحسن به درخواست برخی باشگاه ها برای انتقال بازیکن از یک باشگاه به باشگاه دیگر در تعطیلات نیم فصل اشاره کرد و گفت: سال 1389 به درخواست خود باشگاه‌ها این کار ممنوع شد چون برخی باشگاه‌ها معتقد بودند این قانون باعث از دست دادن بازیکنانشان می‌شود. البته ما برای کمک به باشگاه‌ها اجازه به کارگیری سه‌ملی پوش یا بازیکن شاخص را به چهار بازیکن تغییر دادیم. بنابر این امکان انتقال بازیکن از باشگاه به باشگاه در نیم فصل وجود ندارد و باشگاه‌ها می‌توانند بازیکنان بدون باشگاه و یا خارجی در این مدت جذب کنند.

دور رفت لیگ برتر والیبال روز سه شنبه پنجم دی ماه به پایان رسید که تیم‌های باریج اسانس کاشان، میزان خراسان و متین ورامین به ترتیب در سکوهای اول تا سوم این رقابتها قرار گرفتند. دور برگشت این مسابقات نیز از 15 دی ماه آغاز می شود.