معرفی تیم نظارت و داوری دیدارهای نيمه نهايی و فينال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نيمه نهايي و فينال رقابتهاي ليگ برتر كشتي آزاد جام ولايت فردا (پنجشنبه) در سالن 12 هزار نفري آزادي تهران صبح و عصر برگزار ميشود.
بر این اساس اسامي داوران و ناظران رقابتها به شرح زير است:
مسابقه اول نيمه نهايی:
* استيل آذين ايرانيان - گاز مازندران (ساعت 9 صبح)
ناظر فدراسيون و نماينده سازمان ليگ: حجت اله گودرزي
نماينده فدراسيون و دبير فدراسيون كشتي: حميد بنیتميم
سرپرست مسابقات و رئيس سازمان ليگ: محمد ابراهيم امامي (تهران)
هيات ژوري: اردوان صاحب (خوزستان)
داوران: محمد عادلپور (زنجان) سيد علي گرمرودي (اردبيل) محمد ربيعپور (مازندران) طاهر محمدعلي زنگنه (تهران) احمد دامغاني نژاد (تهران) رمضانعلي رمضاننژاد (مازندران) منصور كياني (كرمانشاه) اصغر محمدي (تهران) فريدون عابدين نژاد (البرز) ناصر فروتن (تهران) جواد كريمي (تهران)
مسابقه دوم نيمه نهايی:
* ثامن الحجج سبزوار - خونه به خونه بابل (ساعت 10 صبح)
ناظر فدراسيون و نماينده سازمان ليگ: ابراهيم جوادي
نماينده فدراسيون و نايب رئيس فدراسيون كشتی: عليرضا رضايی
سرپرست مسابقات و رئيس سازمان ليگ: محمد ابراهيم امامي (تهران)
هيات ژوري: اردوان صاحب (خوزستان)
داوران: محمد عادلپور (زنجان) سيد علي گرمرودي (اردبيل) محمد ربيعپور (مازندران) طاهر محمدعلي زنگنه (تهران) احمد دامغاني نژاد (تهران) رمضانعلي رمضاننژاد (مازندران) منصور كياني (كرمانشاه) اصغر محمدي (تهران) فريدون عابدين نژاد (البرز) ناصر فروتن (تهران) جواد كريمي (تهران)
مسابقه ردهبندی:
* تيمهای بازنده مرحله نيمه نهايی (ساعت 16)
ناظر فدراسيون و نماينده سازمان ليگ: رضا غلامي (تهران)
نماينده فدراسيون و دبير فدراسيون كشتی: حميد بني تميم
سرپرست مسابقات و رئيس سازمان ليگ: محمد ابراهيم امامي (تهران)
هيات ژوري: اردوان صاحب (خوزستان)
داوران: محمد عادلپور (زنجان) سيد علي گرمرودي (اردبيل) محمد ربيعپور (مازندران) طاهر محمدعلي زنگنه (تهران) احمد دامغاني نژاد (تهران) رمضانعلي رمضاننژاد (مازندران) منصور كياني (كرمانشاه) اصغر محمدي (تهران) فريدون عابدين نژاد (البرز) ناصر فروتن (تهران) جواد كريمي (تهران)
ديدار فينال:
* تيمهای برنده نيمه نهايی (ساعت 17:15)
نماينده فدراسيون و نماينده سازمان ليگ: رحيم جدي
نماينده فدراسيون و نايب رئيس فدراسيون كشتي: عليرضا رضايي
سرپرست مسابقات و رئيس سازمان ليگ: محمد ابراهيم امامي (تهران)
هيات ژوري: اردوان صاحب (خوزستان)
داوران: محمد عادلپور (زنجان) سيد علي گرمرودي (اردبيل) محمد ربيعپور (مازندران) طاهر محمدعلي زنگنه (تهران) احمد دامغاني نژاد (تهران) رمضانعلي رمضاننژاد (مازندران) منصور كياني (كرمانشاه) اصغر محمدي (تهران) فريدون عابدين نژاد (البرز) ناصر فروتن (تهران) جواد كريمي (تهران)
نظر شما