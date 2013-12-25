به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نوسازی و به روزرسانی تاسیسات بارگیری، ذخیره سازی و صادرات نفت ایران در پایانه خارگ به عنوان بزرگترین پایانه نفتی خلیج فارس، بزرگترین اسکله پهلوگیری نفتکش‌ها در خلیج فارس مجددا در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.



در شرایط فعلی هر چند صادرات واقعی روزانه نفت ایران به حدود 750 هزار بشکه کاهش یافته است اما توان صادرات طلای سیاه ایران از پایانه های خلیج فارس به بی از 5 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.



علاوه بر این به منظور افزایش توان ذخیره‌سازی و صادرات طلای سیاه ایران در خلیج فارس پیش بینی می‌شود تا اسفند ماه سالجاری چهار دستگاه مخزن ذخیره سازی نفت در مجموع با ظرفیت 4 میلیون بشکه راه‌اندازی شوند.



در همین حال شرکت پایانه های نفتی ایران امروز از راه اندازی مجدد بزرگترین اسکله پهلوگیری کشتی های نفتکش در پایانه نفتی خارگ به عنوان شاهراه صادرات نفت کشور خبر داده است.



از این رو با پایان یافتن تعمیرات اساسی و نوسازی بازوی بارگیری شماره دو پهلوگاه اسکله آذرپاد خارگ که توسط متخصصان داخلی، این اسکله نفتی بار دیگر در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.



عملیات جداسازی و نوسازی بازوی بارگیری شماره ٢ پهلوگاه ١١ اسکله غربی جزیره خارگ پیشتر به علت نقص فنی از سرویس خارج شده بود که هم اکنون تعمیرات اساسی و نوسازی این تاسیسات نفتی پایان یافته و آماده نصب و راه اندازی شده است.



پیش بینی می‌شود با بهره‌برداری مجدد از این اسکله نفتی بهبود و ارتقای روند صادرات نفت خام کشور در بزرگترین پایانه صادراتی کشور شود ضمن آنکه بازوی بارگیری دریایی تجهیزاتی است که به منظور انتقال نفت و فرآورده های نفتی از تجهیزات ذخیره سازی به نفت کش‌ها در اسکله‌ها نصب و راه اندازی می شود.



سید پیروز موسوی اخیرا از بهره‌برداری 4 مخزن جدید ذخیره‌سازی نفت در پایانه نفتی خارگ تا پایان سالجاری خبر داده و گفته است: با وارد مدار شدن این چهار مخزن، ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در خارگ به 32 میلیون بشکه نفت افزایش می یابد.



مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت ذخیره سازی در خارگ 28 میلیون بشکه نفت است، تصریح کرد: با افزوده شدن چهار میلیون بشکه نفت به ظرفیت ذخیره سازی به استانداردهای بین‌المللی نزدیک تر می شویم.



این مقام مسئول مهمترین هدف از اجرای این پروژه، افزایش توان ذخیره سازی نفت خام و افزایش ظرفیت بالقوه بر اساس استانداردهای جهانی عنوان کرد و افزود: علاوه بر این جلوگیری از مخلوط شدن نفت خام سبک و سنگین و اجتناب از عملیات جداسازی است.