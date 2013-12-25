رضا سعيدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: عدالت در دسترسي به خدمات نظام سلامت بايد هدف نهايي مديران در جهت دستيابي به توسعه پايدار شود.

وي به اهميت توجه به سلامتي در دوران كودكي و تاثير آن در بزرگسالي اشاره و گفت: مشكلات كودكان مي تواند آثار زيانبار و ماندگاري بر سلامت جامعه داشته باشد.

سعيدي با تاكيد بر ضرورت توجه به مسائل روحي و رواني كودكان هم راستا با توجه به تغذيه گفت: همايش سراسري تغذيه، رشد و تكامل نوزادان و كودكان با هدف هم افزايي اساتيد برجسته كشور در جهت ارتقاي سلامت كودكان كشور برگزار مي شود.

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از اساتيد و پژوهشگران كشور خواست كرد تا مقالات خود را به آدرس www.mums.ac.ir/cong-ncngd ارسال كنند.

وي با بيان اينكه اين همايش سراسري با مشاركت مركز تحقيقات نوزادان و معاونت پژوهشي برگزار مي شود افزود: محورهاي اين همايش نقش تغذيه در سلامت نوزادان و كودكان ،تغذيه در مادران باردار و شيرده ،تغذيه انحصاري با شيرمادر ،تغذيه مناسب در نوزادان نارس، تغذيه در بيماريهاي كودكان است.

وي ادامه داد: همچنين در اين همايش فوايد و مضرات مكمل هاي غذايي، منحني‌هاي رشد و تکامل در نوزادان نارس، تاخير در رشد IUGR و عواقب آن ، اصول مراقبت تکاملي نوزادان ، غربالگري اختلالات متابوليک و ژنتيک ، تست غربالگري تکاملي، سلامت و آموزش‌هاي پيش از بارداري، سلامت و بهداشت باروري مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

سعيدي افزود: مراقبتهاي پرستاري در نوزادان پرخطر، نوزادان نارس و مديريت مشکلات آنان، تشنج نوزادي و عوارض مغزي، اورژانس‌هاي مادر و نوزاد در اتاق زايمان، استفاده از سلولهاي بنيادي در نوزادان و رويکردهاي نوين آموزشي و پژوهشي نيز از ديگر محورهاي اين همايش است.

وي گفت: زمان ارسال مقالات تا اول بهمن جاري است و اين همايش سراسري نيمه اسفندماه در مشهد برگزار مي شود.